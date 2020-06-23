國民黨批監委名單「綠油油」　台大教授：酬庸色彩重

▲國民黨召開「監委名單綠油油、柏台大人成酬庸」記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

總統蔡英文提名前總統府陳菊為新任監察院長，人事案將送立法院投票，由於民進黨擁多數席次，預料將輕鬆過關。國民黨23日上午召開記者會，與會的台大政治系教授黃旻華表示，民進黨過去在野時提出廢除監察院，執政時卻又提好提滿，「酬庸色彩過重！」

文傳會主委王育敏表示，依《憲法》增修條文第7條第5項規定，監察委員需超出黨派以外獨立行使職權。然而，這次監察委員提名「政界人士」占多數，被提名人有近九成具綠營背景，整份名單綠油油，若照此名單通過後，監察院將絲毫不具公正性。

王育敏提出二點抨擊，第一，提名名單綠油油，盡是政治酬庸，監院的公正性將蕩然無存；第二，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，如今自己的案子自己查，荒謬的提名形同民主恥辱。

王育敏指出，本次監察委員提名，凡是追殺國民黨有功者就可以升官，明顯酬庸。名單中竟有2020總統選舉中擔任蔡英文全國律師後援會總會長的林國明、現任黨產會主委林峯正兄長，即時代力量創黨元老林郁容醫師，黨產會副主委施錦芳、319槍擊案隨行醫師蕭自佑等人，亦有扁政府時期的官員，應該超然於黨派的監察委員名單，竟然是一份「報恩名單」，未來監察院的公正性無須多言，揚言要廢考監兩院的民進黨「換了位子換腦袋」，把國家名器「私人化」發揮的淋漓盡致。

此外，王育敏強調，陳菊從勞委會主委到高雄市長再到總統府秘書長，被監察院調查的案件不勝枚舉，單在擔任高雄市長期間就遭監院彈劾3案，糾正30件，被調查的總數達58件，提名陳菊擔任如同御史之首的監察院長，如同讓有犯罪前科的人擔任警察局長，豈不是把監察院當成了民進黨自家大宅院？提名案通過的那一天，絕對是台灣民主史上恥辱的一天！

最後，針對陳菊聲稱若確定擔任監察院長將退出民進黨，王育敏指出，民進黨最愛說一套做一套；中選會主委李進勇在被提名時也宣布退出民進黨，退黨之後的作為反而更不中立，凸顯民進黨人士的退黨，只是表面功夫，沒有任何意義。