遭批「監委提名綠油油」　民進黨：藍營偏狹「令人不齒」





▲顏若芳。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨23日上午召開記者會，批評新屆監察委員提名「綠油油」。對此，民進黨發言人顏若芳呼籲，國民黨不要政治抹黑又消費監委提名人，這樣的行為只是證明國民黨一黨偏狹的立場之見罷了。

顏若芳表示，國民黨對於該黨可能被提名監委的同志以黨紀、放話辱罵的方式逼退外，持續用政治口水試圖對新屆監委提名人貼標籤，濫用言論免責權的不對等關係來帶風向，令人不齒。

顏若芳指出，在考量監察權以及國家人權事務的完善執行為目的，蔡英文所提出的監委被提名人各有其專業領域，雖然他們不一定具備國民黨籍，但仍涵蓋不同政黨與無黨籍身份，具有社會多元的代表性。也相信經過國會審查後，未來他們也將會秉持專業，以超然公正的態度執行監委的職務。

顏若芳表示，奉勸國民黨不要因為被提名人不是國民黨籍，就預設立場，混淆社會視聽。

至於國民黨一再以高雄市府遭監察院彈劾3案、糾正30件不實資訊，來抹黑陳菊前秘書長，顏若芳再強調，陳菊從來不曾被彈劾過，而現在監察院也沒有任何高雄市政府相關的案件正在調查，國民黨一再用張冠李戴的低劣謊言，對陳菊進行造謠抹黑，不是對自己缺乏信心，就是想掩飾自己前後矛盾的立場。

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