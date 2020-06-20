快訊／「過去冤枉被掀開」 陳伸賢退出監委提名：已將婉拒聲明送給總統府

▲前新北副市長陳伸賢。（資料照／記者徐政璿攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統府察委員提名案因台東縣前縣長黃健庭緊急喊卡之後，原已入選監委的新北市前副市長陳伸賢也決定退出監委提名，他接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，他過去冤枉的傷害，再次被掀開，因此決定自行退出，今晚八點已經將婉拒聲明已經交遞出去。

陳伸賢表示，今晚八點他已經將婉拒聲明已經交遞出去，相信總統府會予以尊重。他說明，這次被提名監委反而造成很多困擾，多年前不公平、不公義的彈劾案被拿出來重提。

陳伸賢表示，當時的彈劾案很多都有政治考量，至於后豐斷橋事件，懲戒委員會最後決議不予懲處，證明不是他的問題，如今過去冤枉的傷害卻再次被掀開，決定退出監委提名案，不需要造成雙方的困擾。

陳伸賢於2003年到2009年間任經濟部水利署長，任內前台中縣后豐大橋於2008年因為辛樂克颱風沖斷橋墩，橋梁斷裂導致2死、4失蹤，遭監察院彈劾，隨後轉任朱立倫時代的新北市秘書長，2016年8月1日在副市長任內退休，陳伸賢今年3月接受徵詢，同意出任監委。

對於陳伸賢被提名監委，時代力量立委邱顯智也在臉書上表示，監委名單不只黃健庭有爭議，陳坤賢任水利署長時，曾因「后豐斷橋事件」遭到彈劾；陳任職新北市副市長兼新北市政府「採購申訴審議委員會」主任委員時，更因「新北市捷運三鶯缐的標案」惹出採購爭議，時任民進黨不分區立委段宜康更發文要新北地檢署、法務部調查局及廉政署關注此案。

邱顯智批評：「負責監察、彈劾、糾舉公務員的監察院，竟然提名一個曾被彈劾、公職任內爆發採購爭議的人物，這是什麼考量？提名這種監察委員，是在告訴大家，監察院就是用來養老、酬庸，現在還加上裂解敵對政黨這個功能嗎？這是在告訴大家，監察院可以直接廢了嗎？」

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