被挖出過去彈劾案　前新北副市長陳伸賢「我沒興趣了」…退出監委提名





▲前新北副市長陳伸賢。（資料圖／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

總統府原本預計在19日下午公布新一屆監察委員與國家人權委員會委員名單，卻因為前台東縣長黃健庭爭議喊卡，隨後對方也表態婉謝提名。而原本已經入選監委名單的前新北市副市長陳伸賢，因為過去彈劾案也被翻出來做文章，所以20日晚間受訪時表態，會退出監委提名。

陳伸賢出生於南投，2003年到2009年期間擔任經濟部水利署長，但在任內發生辛樂克颱風沖斷后豐大橋，造成2死、4失蹤意外，因此遭到監察院彈劾。

原本陳伸賢同意出任監委，但被民眾黨團19日召開記者會翻出此事，因此在20日晚間受訪時提到，他本來想要為國家做些貢獻，然而卻被挖出10幾年前的彈劾事件，「我沒興趣了！」為了避免造成困擾，決定退出監委提名名單，預計這2天會公布。

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