9天8夜大甲媽午夜12點順利安座　盧秀燕親迎：平安遶境具3大意義

▲盧秀燕和顏清標等人一起扶轎進入廟內。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽祖遶境全程9天8夜、跋涉約340公里，6月20日晚間回鑾鎮瀾宮，由於信眾人數一直湧入，原訂8點進廟安座，最後延至午夜12點，台中市長盧秀燕與鎮瀾宮董事長顏潮標等人和大批信眾一起恭迎媽祖安座，盧秀燕表示，大甲媽防疫做得很好、有安定人心的作用，更能成為其它宮廟的典範，她更祈求媽祖慈悲，保佑台灣、台中平安。

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▲盧秀燕在媽祖安座後，致詞感謝各界一起做好防疫。

今年由於疫情影響，遶境人數銳減，行程都提前許多，大甲媽昨天一大早就在清水、大甲區開始遶境，每個停駐點都延長時間，全台各地上百間宮廟和陣頭都一一到鎮瀾宮表演、參拜，四周小吃攤也逐漸恢復往日繁榮，隨著時間越晚，參拜人潮越多，廟方也一再廣播提醒，要載口罩，不要推擠，配合政府，做好防疫。

原訂晚間8點進行入廟安座儀式，但直到10點，還有各地陣頭排隊等著進到廣場表演，即使鎮瀾宮自身的遶境隊伍包括繡旗隊、彌勒隊、太子隊、神童隊、莊儀隊、36執事和哨角隊等，光是進場就要花上1個多小時。

▲信眾爭相觸摸神身，期盼帶來好運。

11點45分，正爐媽也就是大甲媽才在市長盧秀燕、董事長顏清標和久未在媒體曝光的群園機構董事長呂崇民3人共同扶轎進入廟內，最後廟方人員依序從鑾轎請出副爐媽、湄洲媽、正爐媽，將神龕中的神像過香爐，再舉行科儀，順利完成媽祖安座，現場民眾興奮不已，高喊「我愛大甲媽」。

▲直到晚間12點媽祖要入座，人潮仍相當擁擠。

媽祖安座結束後，盧秀燕致詞表示，這次9天8夜平安順利具有3大意義，第一代表台灣防疫工作做得好；第二是媽祖出巡帶給大家平安，帶來和以往一樣的安定人心；第三，遶境成功代表著典範，也代表著其它宮廟也可以恢復舉辦，只要全民配合防疫，媽祖慈悲，會保佑台灣，祝福民眾身體健康、一切順利。

顏清標說，感謝各界志工、警察人員、媒體人員的辛苦，今年為了防疫全程都很簡省，但一樣熱鬧，大家都頂著36度、37度炎熱高溫下行走，而且是越走越有精神，他以自身為例，原本走路「足有力」、現在「更有力」。

顏還說，各位熱情信眾付出的精神多少，相信會得到一樣的回報，讓大家都能大賺錢，從這次遶境帶給沿路小吃攤的生意來看，確實不但走出人情味，更能帶動經濟，他最後祝福盧市長府會和諧、市運昌隆。

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