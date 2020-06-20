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俏秘書派駐市府「po文陪長官喝酒」惹議　盧秀燕：同仁、廠商都該自律

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▲1名自稱是市府秘書的廠商派遣女子，在社群po文引發爭議。（圖／民眾提供）

▲▼1名自稱是市府俏秘書的廠商派遣女子，在社群po文引發爭議。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

1名派駐在台中市政府建設局的合約廠商派遣女子，在自己臉書po文自稱是市政府俏秘書，而且還留言「酒醉的公務員還要去見長官」、「喝了酒還能打表格、處理公文」、「超級荒謬的一天」等語，引發社會一陣譁然，市長盧秀燕20日親上火線表示，要求市府同仁要遵守法紀，也要廠商遵守辦公倫理。

▲1名自稱是市府秘書的廠商派遣女子，在社群po文引發爭議。（圖／民眾提供）

世合工程顧問公司2018年因為和建設局有合約關係，派遣1名聶姓女員工進駐建設局，作為雙方面連絡人，結果，聶女在自己社群上po文表示，「處長、議員好」、「酒醉的公務員還要去見長官」、「喝了酒還能打表格、處理公文，看過嗎」、「超級荒謬的一天」，聶還自稱是市府萬能小秘書，在市府嬉鬧跳跳，如同自己辦公室一般。

盧秀燕在議會接受議員質詢時表示，該案是一體兩面，市府同仁應先自我要求，上班時間不能喝酒，遵守法紀，如有發現風紀問題，絕不寬貸。此外，廠商更應負起責任，派駐人員不應誇大其辭，合作的廠商也應遵守辦公倫理與法紀。

建設局長陳大田說，經政風、人事室調查後，確認市府員工並沒有喝酒，實屬聶女個人行為，但聶女行為脫序，損害市府形象，已向該公司反應，調回聶女，並將嚴格要求廠商妥善選任派駐人員，確保廠商履約成果與品質。

陳大田表示，為了維護建設局及所屬機關辦公場域秩序及紀律，已訂定「廠商派駐台中市政府建設局及所屬機關人員應行辦公行為守則」，請未來廠商駐派到市府內的員工，雖與市府無契約勞僱關係，但仍須遵守相關規範。

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