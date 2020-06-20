「誰重開機組、誰就是台灣罪人」　7成民意支持市府送辦中火重啟機組

▲盧秀燕表示，市府會持續捍衛市民健康權利。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會20日進行市政總質詢，市議員黃健豪、賴義鍠都拿出東海大學日前針對中火議題所做的民調，要求市府站在國際減煤趨勢，善用這次廣大民意，強硬到底，「誰重開機組，誰就是台灣罪人」，更希望盧市長帶領民眾「罷免」中火，市長盧秀燕表示，市府會持續捍衛民眾健康權利。

▲黃健豪希望盧市長面對中火態度更強硬。（圖／黃健豪提供）

黃健豪提到，首先肯定盧市長在保留老樹上的努力，反觀屏東為了蓋太陽能板，花了上百億把每年能吸碳20萬公噸的樹林砍掉，綠樹換綠電，砍樹做綠能，把樹砍掉，只會讓天氣更熱，用電量更大，所以蔡英文政府說不缺電都是騙人，2025非核家園就是一個騙局。

黃健豪還提出昨天東海大學公布的一份民調，78.7%贊成台中市政府去年底廢止中火2部老舊機組證照的作法；67.3%不同意重啟老舊機組；70.9%認為重啟機組會增加污染；72.9%認為，如果中火重啟2部機組，支持市府依照空污法函送法辦。

黃還說，罷免一個市長只要25%，現在有高達7成的台中市民反對中火重啟機組，如果中火是個人，早就被罷免掉了，7成民意是市府靠山，也是壓力，表示民眾對於中火造成的污染已經失去耐心，希望市府除了法律戰之外，也要硬起來，請盧市長帶領市民上街抗議，罷免中火。

賴義鍠則說，民氣可用，市府要落實低碳城市，在國際的減煤趨勢浪頭上，台灣的價值竟是燃煤，因為中火執意的讓中部人用肺發電，造成國人的國病已肝病變成肺癌，賴更強調提醒，「誰重開機組，誰就是台灣罪人」。

盧秀燕表示，這份民調代表「民眾支持自己的健康」，市府只是勇於為民眾發聲，做民眾想做的事情，她呼籲中央要重視中部人健康，市府也會持續捍衛民眾權利。

盧補充，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條例被中央認定無效，市府及市議會正研議聲請釋憲，但不管中央怎麼變更法令，不會影響市府審查中火執照的權利，期盼中央遵守地方撤除台電2部燃煤機組所依循的法令，否則將面臨不遵守法令的後果。

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