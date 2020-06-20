大甲媽9天8夜、逾340公里遶境今晚順利回鑾　盧秀燕親迎安座

▲▼盧秀燕9天前恭送媽祖起駕，今晚也會恭迎媽祖回鑾安座。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境11日子時晚上11點時起駕遶境，歷經4個縣市、9天8夜、逾340公里路程後，預計20日晚間8點返回鎮瀾宮，市長盧秀燕9天前恭送媽祖起駕，今晚也會恭迎媽祖回鑾安座，順利結束在疫情期間的遶境活動。

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今年由於疫情因素，中央和廟方都宣導呼籲信眾多待家看遶境直播，如果非要出門，就在路邊準備鮮花素果，雙手合十膜拜也是誠意十足，並且民眾少躦轎腳，由於人數銳減，每個行程都比以往超前很多，以昨晚為例，原本預計8點駐駕清水區下湳里朝興宮，時間就比去年提早7個小時。

市府表示，衛生局今年首開先例，沿線設置「防疫補給站」，提供額溫槍、乾洗手供民眾使用，並且協調童綜合醫院、光田醫院及大甲李綜合醫院3家新冠肺炎指定隔離院所，每日3輛救護車、6位救護人員全程隨行，民眾如身體不適可直接求助。

這次進香經過的台中、彰化、雲林及嘉義等各宮廟，也都不吃大鍋飯，改用餐盒及瓶裝水，宮廟定時消毒，進行人流管制、單一參拜動線等防疫措施，遶境過程順利。

民政局表示，晚間8點大甲媽遶境回到鎮瀾宮，將依序從鑾轎請出副爐媽、湄洲媽、正爐媽，將神龕中的神像過香爐，再舉行科儀恭迎媽祖安座，市長盧秀燕也會出席安座儀式。

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