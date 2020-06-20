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「台中市夢想家青年籃球隊」選拔賽　盧秀燕現身開球現場歡呼

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▲盧秀燕為台中市夢想家青年隊主持開球。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕現身開球並簡短發言，引起現場一陣歡呼。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

「台中市夢想家青年隊」19日和20日連續2天在惠中籃球場舉辦球員選拔賽，今晚參加選拔的球員將對抗台中晴天聯盟明星隊及寶麗金聯隊，市長盧秀燕身穿籃球衣到場開球，並且簡短發言30秒，引起現場球員、球迷一陣歡呼，盧說，市府會舉辦更多活動，全力支持台中籃球。

▲盧秀燕為台中市夢想家青年隊主持開球。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞告訴全場青年朋友「我今天只講30秒！」發言不囉嗦，引起一陣歡呼，她表示，很開心這次市府有機會跟夢想家團隊合作，舉行台中市夢想家青年隊選拔活動，看到這麼多熱愛籃球的青年朋友，市府未來會舉辦更多籃球活動，並推廣各項運動，為球員們加油，更邀請市民一起動起來。

▲盧秀燕為台中市夢想家青年隊主持開球。（圖／台中市政府提供）

▲▼連續2天選出的隊員，將成為半官方的台中市夢想家青年籃球隊。

運動局長李昱叡指出，這次選拔賽的球員都出自中部地區的籃球好手，包括UBA MVP健行科大林俊吉、中州科大的塞內加爾籍洋將「斑霸」、東山高中畢業校友白曜誠、邱子軒，后綜高中畢業校友蘇文儒、以及寶島夢想家成員紀松佑等球員都到場，夢想家青年隊將在賽後選出最終12人名單，而夢想家青年隊也可視為半官方的籃球隊。

▲盧秀燕為台中市夢想家青年隊主持開球。（圖／台中市政府提供）

運動局指出，「台中市夢想家青年隊」支持球員勇敢追夢，完善規劃球員運動生涯，期盼籃球運動向下札根、培育更多人才；此次獲選「台中市夢想家青年隊」的球員，平時除積極投入訓練外，也將參與球團舉辦的公益活動，以及參加贊助企業的實習課程，讓球員提前累積工作經驗，提升未來步入職場的競爭力。

▲盧秀燕為台中市夢想家青年隊主持開球。（圖／台中市政府提供）

台中市夢想家青年隊球員選拔賽，吸引上千球迷到場為熱愛球員加油，到場加油除了盧秀燕、李昱叡之外，還有民政局長吳世瑋、新聞局長黃國瑋、南區代理區長林秋萬，以及寶島夢想家董事長張承中、寶島夢想家領隊陳建州、台中市夢想家青年隊領隊詹正興、鑽石集團執行長陳立宗等人。

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