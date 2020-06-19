7成市民反對中火重啟2座燃煤機組　盧秀燕：尊重民調持續努力

▲中火民調顯示7成民眾反對燃煤機組重啟，盧秀燕表示尊重並繼續努力。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

東海大學地方自治研究中心19日公布民調結果，顯示近7成認同市府有權阻止中火重啟機組，台中市長盧秀燕對此回應，面對各式民調皆尊重參考，面對空污沒有人是例外。市府整治空污已有成效，會持續團結努力長期奮鬥。

該篇民調顯示，近8成（78.8%）市民認同市府去年廢止中火2部老舊燃煤機組許可證，超過6成（67.3%）民眾反對台電重啟中火2部老舊燃煤機組，7成市民（70.9%）認同市府有權阻止中火重啟機組，若中火重啟，超過7成（72.9%）市民支持市府依法處置。

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▲▼中火民調顯示7成民眾反對燃煤機組重啟，吳志超表示將持續強力管制中火。（圖／台中市政府提供）

環保局長吳志超表示，去年在市府強力稽查下，查獲中火7次放流水超標，並要求中火改善廢水處理單元，且因應「減煤」，不可再10部機組滿載運轉，但中火仍持續違規超量使用生煤，因此，市府依法廢止中火2、3號機組許可證。台電雖循法律途徑提起救濟，但目前廢止許可證處分不因其提起救濟而終止，中火2、3號機仍不能使用，如中火違規啟用，市府將依空污法處分。

他也說，市府會尊重民意持續強力管制中火，台電身為指標性國營企業，更應順應國際減煤趨勢，不再重啟燃煤機組，降低對空品影響。

環保局指出，依環保署空品測站數據，中市今年1至5月PM2.5平均濃度為20.2微克，較去年同期改善0.3微克：5月PM2.5平均濃度為12.2微克，較去年同月改善5微克，改善幅度近3成；今年5月降雨天數較去年同期減少，雨水洗刷作用不明顯，可見中市空氣品質經市府團隊努力下，顯著改善。

環保局說，除管制中火，市府也持續透過跨局處空氣品質改善委員會，執行「藍天白雲行動計畫」，包含燃煤鍋爐退場、公私場所採最佳可行控制技術、加碼老舊車輛汰換補助、輔導餐飲業者裝設或改善防制設備、推動宗教場所環保化、加強洗掃街作業、提升大眾運輸、雲端智慧停車等策略，「先公後私、先大後小」全方位改善空污。

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