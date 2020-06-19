屏東農特產品拓展行銷　高雄漢神巨蛋百貨首登場

▲屏東縣政府與高雄漢神巨蛋百貨公司合作，即日起至6月29日止，推出為期12天的「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品週 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為讓屏東縣最優質的產業打開知名度，屏東縣政府首次與高雄漢神巨蛋百貨公司合作，即日起至6月29日止，每日上午11點至晚上10點，在8樓活動會館推出為期12天的「屏東buy味‧饗好禮」屏東農特產品週，現場除了好吃、好買外，也結合屏東代表性農特產、客家、文化、原民、旅遊等產業特色，讓屏東多元的產業型態與文化內涵、優質農產及特色伴手禮等，一次在會場中呈現給消費者。

屏東縣位於臺灣最南端，非常適合農業，農產品加工品品項多元，旅遊產業多元，文化、原民、客家等產業豐富，各產業面均深具國內市場競爭力。這次屏東縣政府，與漢神巨蛋百貨公司聯合推出屏東農業週，會中展售農產品有鮮果、咖啡、可可、姬松茸、檸檬原汁等。畜產品有黑豬肉、冰糖醬鴨、鮮乳等。漁產品有一夜干、青斑、龍膽石斑。精緻加工品，如魚鱗萃取出膠原蛋白製成的保養品、鳳梨酵素面膜、玫瑰精露、黑豆醬油、檸檬酒、檸檬貼、麻油等。文創宗教商品，如琉璃珠、檀香等。

屏東縣長潘孟安表示，這次在漢神巨蛋百貨活動，縣府不僅是主動出擊向高雄的民眾推銷本縣優質農產品與加工品、文創品等，更把屏東的多元產業，以靜態的方式呈現給大家知道，對屏東能更加了解。透過活動，一定可以現場民眾買得安心、吃得放心，玩得開心，更可以買得痛快、吃得爽快、逛得愉快。想要體驗防疫新生活，一定要來現場感受屏東帶來的三心三快。

屏東縣政府農業處表示，這次活動除現場展售，還設置活動專區，有屏東「饗熱鬧」、「饗好玩」、「饗好呷」、「饗好買」等。另設打卡區，歡迎民眾拍照打卡。現場消費滿500元的消費者，可以參加夾扭蛋活動，每日限量40份，每人限參加1次。

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