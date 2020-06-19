懷疑男友劈腿拿刀狂捅！她冷眼看他全身爆血…搶手機嗆「要讓他死」

▲女子事後還用男友手機撥電話給一名女性友人嗆：我已捅了XXX2刀，要讓他死。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

高雄有一名鄭姓女子，因懷疑男友劈腿，和楊姓男友在西子灣約會時，雙方發生口角，當下不歡而散。鄭女回家後越想越氣，竟然於隔日凌晨約男友見面，持水果刀刺殺對方，捅完男友，不但冷眼看對方胸部、腹部鮮血直流見死不救，還當場搶奪男友手機，想查看對話紀錄，甚至還用男友手機，打給一名女性友人嗆聲：「我已捅了XXX2刀，要讓他死」。法院審理後依殺人未遂罪，近日判她5年6月徒刑。

判決書指出，鄭女日前和男友在西子灣約會時，因為懷疑男友有新歡，與對方在約會時發生爭執，當下兩人不歡而散，各自回家。之後鄭女越想越氣，竟在隔日凌晨，持刀朝男友身上狂捅，造成楊男胸部穿刺傷併左心室撕裂傷及心包膜填塞、橫膈膜穿刺傷併肝臟撕裂傷，及左下臂5公分撕裂傷。

而鄭女在行兇後，不但冷眼看著男友全身噴血，見死不救；還搶對方的手機，並打電話朝男友的女性友人嗆聲「我已捅了XXX2刀，要讓他死」；甚至用男友的臉書帳號發文，「要為自己的事付出你的代價，讓你知道不是什麼女人你都惹得起的。讓你知道花心的代價是什麼，沒死算你命大，死了算你活該」。

事後鄭女否認犯行，辯稱只是想嚇嚇對方，但男友卻搶刀子，才會在拉扯過程中，不小心誤傷對方。但這項說法，合議庭並不採信，一審依殺人未遂罪判她7年6月徒刑、強制罪判8月，合併執行應執行7年10月。

後來案經上訴到高雄高分院後，高分院認為，鄭女已經賠償20萬元，且獲對方原諒，因此給予減刑。近日判決出爐，鄭女被依殺人未遂罪，判處5年6月徒刑；強制罪則判3月徒刑，而強制罪部分，如易科罰金，以新台幣1千元折算一日。

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