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傳藍營鎖定他「出戰高市長補選」　侯友宜的二哥侯明鋒重覆回應「九字真經」

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▲▼高醫院長侯明鋒出面說明。（圖／記者許宥孺攝）

▲高醫院長侯明鋒回應外界傳言。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒將於8月1日卸任，外傳他可能是藍營在高雄市長補選一戰的黑馬。對此，侯明鋒19日上午也召開記者會說明，「以病人為重」，至於政壇相關問題，他則是不願直球回應，一概表示，「假設性問題，我不回答。」

高醫院長侯明鋒，也是新北市長侯友宜的二哥，有「南台灣乳癌第一刀」的美稱，鴻海創辦人郭台銘曾在2020年有意角逐總統，一度傳出副手人選就是高醫院長侯明鋒，不過侯明鋒當時沒有正面回應，僅透過高醫發出聲明，「侯明鋒院長一直以病人健康、教學及研究為重，謝謝大家的關心」。

▲▼侯友宜二哥、高醫大附設中和醫院代理院長侯明鋒,2018縣市長選舉,侯友宜,選前之夜,侯友宜造勢活動,現場支持者。（圖／記者李毓康攝）

▲時任高醫大附設中和醫院代理院長侯明鋒曾為侯友宜參選新北市長站台。（圖／記者李毓康攝）

而針對高雄市長補選，外界又再度傳出他可能是藍營鎖定的黑馬，對此傳言，侯明鋒指出：「守護民眾向來是侯家兄弟一貫的作風，我們的家庭教育就是這樣，照顧台灣人民；我在高醫40幾年，身為一個醫者、師者，病人的健康、傳承醫學知識與不斷精進的信念和作為，始終如一。」他也透露從院長一職卸任後，會持續穿著白袍服務高醫的病人。

侯明鋒表示，目前並未接獲國民黨徵詢，記者進一步追問，卸任後是否可能投入政壇，以及若接獲國民黨電話徵詢，是否會同意？但侯明鋒不願多談，一概表示：「假設性問題，我不回答。」

有關外界期待，新北、高雄市長由侯家兄弟連線，侯明鋒是否有跟侯友宜討論過？對此侯明鋒表示：「我昨天剛從綠島回來，沒什麼好討論的，他也知道，上一次的答案是一致的。」

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