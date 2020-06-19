身揹11條罪名！亞特蘭大白人警槍殺27歲非裔男「自首了」　檢察官：不得保釋

▲亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方開2槍擊中身亡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國亞特蘭大白人警察射殺非裔男布魯克斯（Rayshard Brooks）案件，經富頓郡檢查官17日起訴謀殺等11項罪名後，已遭革職的羅爾夫（Garrett Rolfe）於18日現身自首。

路透社報導，羅爾夫12日槍殺布魯克斯後，隔天就遭到亞特蘭大警方革職；本周三（17日）檢察官正式宣布重罪謀殺、致命武器攻擊等11項起訴罪名，羅爾夫也在隔天現身。檢查官霍華德（Paul Howard）建議羈押羅爾夫，而且不得保釋。

▲▼羅爾夫違反亞特蘭大警隊規範，在嫌犯逃跑時開槍，造成家屬一生的痛。（圖／路透／達志影像／美聯社）

羅爾夫的同僚布洛斯南（Devin Brosnan），則被控加重傷害、違反宣示誓言等3巷罪名。根據律師指出，布洛斯南18日稍早到富頓郡立監獄（Fulton County Jail）自首，交保後獲釋，之後或會與檢方合作。

霍華德向媒體表示，「他（布洛斯南）出於是本案關係人的原由，決定會出庭作證。」然而布洛斯南的律師山繆（Don Samuel）很快出面反駁，表示他的委託人並沒有同意此事。

山繆指出，他的委託人在一次冗長的偵問中，已經告訴霍華德有關本案的一切，並且答應會繼續和喬治亞州調查局合作，但並沒有同意「出庭作證」。

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