影／「他像垃圾一樣被槍殺」非裔親屬淚崩　女兒8歲生日成父忌日…遺孀嘆息

記者丁維瑀/綜合外電報導

美國亞特蘭大非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)的生命就此停在27歲,時值全美示威期間,他12日遭到警察開槍打死。他的遺孀米勒(Tomika Miller)15日抱著年幼的孩子出面,感嘆任何正義都無法讓她高興,「我再也喚不回我的老公與我最好的朋友。」

▲非裔男子布魯克斯遺孀米勒抱著孩子。(圖/達志影像/美聯社)

《衛報》報導,布魯克斯的家屬15日出席記者會,許多人淚流滿面,氣氛相當哀傷。米勒當時抱著她與布魯克斯的孩子,遺憾表示再也沒有什麼正義之舉能使她高興,她最好的朋友再也無法回到她身邊。

米勒不忘呼籲示威者保持和平理性,布魯克斯的名字才能以正面意義被記住。她說,警方執法的手段讓所有非裔族群感到恐懼,「我的孩子、家人出門,每天我都害怕,我不知道他們能不能回家。」

▲親屬流淚擁抱彼此。(圖/達志影像/美聯社)

布魯克斯的親戚帝亞拉(Tiara Brooks)表示,家族對於警察的信任已經碎裂,「唯一治癒傷痛的方法,是讓警察被繩之以法,徹底改革警局文化。」此前,布魯克斯12日在速食店外的車上睡覺,有民眾通報他擋住車道,警方到場後,他酒測未過,拒絕被逮捕,雙方產生衝突,白人警察隨後朝他背部開了三槍,他送醫後死亡。

屍檢結果顯示,布魯克斯背部可見兩處槍傷,死因為「他殺」(homicide)。他原本還要慶祝8歲女兒的生日;孩子卻是再也等不到父親。親屬們如今希望對涉事員警提出謀殺指控,同時徹底改革警界作風。

This is Rayshard Brooks’ family. Please watch and share.



Don’t be silent. We all have a role to play in this fight to end systemic racism and police brutality. Don’t be silent. pic.twitter.com/UDWrdYYvFL