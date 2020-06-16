影／「他像垃圾一樣被槍殺」非裔親屬淚崩　女兒8歲生日成父忌日…遺孀嘆息

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國亞特蘭大非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）的生命就此停在27歲，時值全美示威期間，他12日遭到警察開槍打死。他的遺孀米勒（Tomika Miller）15日抱著年幼的孩子出面，感嘆任何正義都無法讓她高興，「我再也喚不回我的老公與我最好的朋友。」

▲非裔男子布魯克斯遺孀米勒抱著孩子。（圖／達志影像／美聯社）

《衛報》報導，布魯克斯的家屬15日出席記者會，許多人淚流滿面，氣氛相當哀傷。米勒當時抱著她與布魯克斯的孩子，遺憾表示再也沒有什麼正義之舉能使她高興，她最好的朋友再也無法回到她身邊。

米勒不忘呼籲示威者保持和平理性，布魯克斯的名字才能以正面意義被記住。她說，警方執法的手段讓所有非裔族群感到恐懼，「我的孩子、家人出門，每天我都害怕，我不知道他們能不能回家。」

▲親屬流淚擁抱彼此。（圖／達志影像／美聯社）

布魯克斯的親戚帝亞拉（Tiara Brooks）表示，家族對於警察的信任已經碎裂，「唯一治癒傷痛的方法，是讓警察被繩之以法，徹底改革警局文化。」此前，布魯克斯12日在速食店外的車上睡覺，有民眾通報他擋住車道，警方到場後，他酒測未過，拒絕被逮捕，雙方產生衝突，白人警察隨後朝他背部開了三槍，他送醫後死亡。

屍檢結果顯示，布魯克斯背部可見兩處槍傷，死因為「他殺」（homicide）。他原本還要慶祝8歲女兒的生日；孩子卻是再也等不到父親。親屬們如今希望對涉事員警提出謀殺指控，同時徹底改革警界作風。

This is Rayshard Brooks’ family. Please watch and share.



Don’t be silent. We all have a role to play in this fight to end systemic racism and police brutality. Don’t be silent. pic.twitter.com/UDWrdYYvFL — Martin Luther King III (@OfficialMLK3) June 16, 2020

這場記者會上，每名家屬最後幾乎都是淚崩。另一名親屬說道，「如果你問這位年輕的黑人男子怎麼樣，看看你自己的孩子吧，當他們微笑並高興時，你就會知道我們失去了什麼。」

根據《英國廣播公司》，布魯克斯育有3名女兒，在家人心中，他總是關愛著家庭。他的姪女埃文斯（Chastity Evans）形容，布魯克斯心地善良，笑容溫暖，卻只是因為在車上睡著了，就被像垃圾一樣開槍殺掉。

亞特蘭大市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）說，布魯克斯被開槍的畫面讓她心痛。她宣布正進行一系列的警局改革，將簽署許多行政命令，審查警方用武的規範，也要求警察降低緊張的氣氛，「很顯然，我們不能再浪費一天、一分鐘、一小時了。」

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