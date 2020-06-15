生前畫面曝光！27歲非裔與警談起「今天我女兒生日」　一上銬瞬間變調

記者吳美依／綜合外電報導

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）於12日遭警察開槍射死，再度引爆社會怒火。外媒根據各方影片還原死者生前的最後畫面。布魯克斯一開始與警方和平交談，還提到當天是女兒的生日，所以才會喝酒慶祝，未料遭到上銬時，一切瞬間變調，他因拒捕與警員發生激烈衝突，最後遭開槍擊斃。

▲亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）因拒捕與警方發生激烈衝突，身中2槍身亡。（圖／路透）

CNN、《紐約郵報》等外媒根據警察隨身攝影機、監視器、圍觀者拍攝影片還原事發經過。警員布朗森（Devin Bronson）12日來到溫娣漢堡（Wendy' s）的得來速，發現布魯克斯在車道上的車內呼呼大睡，要求對方下車接受盤查，並且呼叫同仁支援。不久之後，羅爾夫（Garrett Rolfe）來到現場，詢問男子感覺如何，開始實施酒測。

布魯克斯當時回答，「我感覺蠻好的，先生」，並向警方解釋「我只有喝幾杯，今天是我女兒的生日」。時間來到晚間11時23分左右，羅爾夫認為男子喝醉，不該開車，準備上銬時，對方卻突然激烈拒捕。2名警察的隨身攝影機都掉落了，警車的行車紀錄器拍攝到3名男子在地上激烈打鬥糾纏。

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Atlanta police released the dramatic body camera and dash camera video of the police interaction between two officers and 27-year-old Rayshard Brooks who was shot dead by police as he tried to escape arrest https://t.co/zvMqqpfV21 pic.twitter.com/1CKgTourNH — Reuters (@Reuters) June 15, 2020

溫娣漢堡外的監視器拍攝到，羅爾夫追上狂奔的布魯克斯，改用左手握住電擊槍，同時以騰出的右手握住手槍。布魯克斯此時轉過身來，似乎拿著電擊槍對著警察，羅爾夫則拔出手槍連開三槍，布魯克斯接著應聲倒地。經過短暫的停頓以後，圍觀者爆出憤怒大吼「你是謀殺犯！」、「這完全沒有必要！」與一連串髒話。

▲布魯克斯之死再度點燃美國對於種族主義與警察執法過當的怒火。（圖／路透）

布魯克斯之死再度引爆社會怒火，亞特蘭大警察局長希爾茲斯（Erika Shields）因此遞出辭呈，開槍的羅爾夫13日已被革職，涉案的布朗森也被停職。市長波托斯（Keisha Lance Bottoms）在記者會上表示，人們能夠做的與應該做的事情之間，有著明顯區別，「我不相信這是正當使用致命武力的行動。」

布魯克斯家屬的律師斯圖爾特（L. Chris Stewart）表示，電擊槍不是致命武器，警察當時也沒有必要對著布魯克斯開槍，「如果警察可以多一點同理心，少一點恐懼，我們也許就不會有一個客戶死去了。」

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