生前畫面曝光！27歲非裔與警談起「今天我女兒生日」　一上銬瞬間變調

記者吳美依/綜合外電報導

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)於12日遭警察開槍射死,再度引爆社會怒火。外媒根據各方影片還原死者生前的最後畫面。布魯克斯一開始與警方和平交談,還提到當天是女兒的生日,所以才會喝酒慶祝,未料遭到上銬時,一切瞬間變調,他因拒捕與警員發生激烈衝突,最後遭開槍擊斃。

▲亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯(Rayshard Brooks)因拒捕與警方發生激烈衝突,身中2槍身亡。(圖/路透)

CNN、《紐約郵報》等外媒根據警察隨身攝影機、監視器、圍觀者拍攝影片還原事發經過。警員布朗森(Devin Bronson)12日來到溫娣漢堡(Wendy' s)的得來速,發現布魯克斯在車道上的車內呼呼大睡,要求對方下車接受盤查,並且呼叫同仁支援。不久之後,羅爾夫(Garrett Rolfe)來到現場,詢問男子感覺如何,開始實施酒測。

布魯克斯當時回答,「我感覺蠻好的,先生」,並向警方解釋「我只有喝幾杯,今天是我女兒的生日」。時間來到晚間11時23分左右,羅爾夫認為男子喝醉,不該開車,準備上銬時,對方卻突然激烈拒捕。2名警察的隨身攝影機都掉落了,警車的行車紀錄器拍攝到3名男子在地上激烈打鬥糾纏。

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Atlanta police released the dramatic body camera and dash camera video of the police interaction between two officers and 27-year-old Rayshard Brooks who was shot dead by police as he tried to escape arrest https://t.co/zvMqqpfV21 pic.twitter.com/1CKgTourNH