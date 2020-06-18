射殺27歲非裔男！白人警遭控「重罪謀殺」　可判死或終身監禁

▲亞特蘭大27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）遭警方開2槍擊中身亡。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國亞特蘭大的27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）近日與警方發生衝突，隨後遭開槍射死，再度引爆全美怒火。亞特蘭大地方檢察官17日召開記者會，宣佈以重罪謀殺、致命武器攻擊等11項罪名，起訴開槍的白人警員羅爾夫（Garrett Rolfe），若被定罪，羅爾夫可能面臨被判處終身監禁或死刑。

▲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）親屬。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，亞特蘭大地方檢察官霍華德（Paul Howard）指出，在布魯克斯拒捕逃跑時，羅爾夫沒有正當理由對他開槍，「我們認為，布魯克斯在被槍擊時，並沒有對警員構成死亡或重傷的立即性威脅。」

霍華德接著表示，在布魯克斯中槍後，羅爾夫與另一名在場的白人警員布洛斯南（Devin Brosnan）不僅沒有立即提供醫療援助，甚至用腳踢了倒地的布魯克斯，布洛斯南則承認站在布魯克斯的肩膀上。

▲布魯克斯（Rayshard Brooks）遺孀米勒（Tomika Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

霍爾德稱，羅爾夫與布洛斯南在盤查布魯克斯的過程中違反許多規定。根據亞特蘭大警局規定，警員不得對逃跑的人開槍或發射電擊槍，因此羅爾夫當然不能朝逃跑的人開槍；布洛斯南也因此被控加重傷害、違反宣誓誓言等3項罪名，且將與檢方合作。

外媒根據警察隨身攝影機、監視器、圍觀者拍攝影片還原事發經過。事發當日，警員布朗森（Devin Bronson）12日來到溫娣漢堡（Wendy' s）的得來速，發現布魯克斯在車道上的車內呼呼大睡，要求對方下車接受盤查，並且呼叫同仁支援。不久之後，羅爾夫（Garrett Rolfe）來到現場，詢問男子感覺如何，開始實施酒測。

布魯克斯當時回答，「我感覺蠻好的，先生」，並向警方解釋「我只有喝幾杯，今天是我女兒的生日」。時間來到晚間11時23分左右，羅爾夫認為男子喝醉，不該開車，準備上銬時，對方卻突然激烈拒捕。2名警察的隨身攝影機都掉落了，警車的行車紀錄器拍攝到3名男子在地上激烈打鬥糾纏。

溫娣漢堡外的監視器拍攝到，羅爾夫追上狂奔的布魯克斯，改用左手握住電擊槍，同時以騰出的右手握住手槍。布魯克斯此時轉過身來，似乎拿著電擊槍對著警察，羅爾夫則拔出手槍連開三槍，布魯克斯接著應聲倒地。經過短暫的停頓以後，圍觀者爆出憤怒大吼「你是謀殺犯！」、「這完全沒有必要！」與一連串髒話。