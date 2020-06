美16歲少女破世界紀錄釣獲「264kg巨大石斑魚」　重量為她的5倍

▲一般石斑魚。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



實習記者周依儒/綜合報導

美國明尼蘇達州的16歲少女瑞根(Reegan Werner)5月底和家人前往佛羅里達州渡假時,竟然意外釣到一隻重達264公斤的伊氏石斑魚(學名:Epinephelus itajara),打破了1965年創下的女子捕魚最重166公斤紀錄。且瑞根的體重52公斤,當天僅花了15分鐘就釣到這隻重量幾乎是她的5倍的大魚。

根據Fox News報導,瑞根當天和家人在佛羅里達的馬可島深海釣魚,但沒想到當天她在第一次出手就立刻釣到這條長達210公分、周長190公分、重達264公斤的巨魚,也打破了世界紀錄。瑞根也開心表示,釣到的當下非常震驚,因為在此之前她釣過最大的魚是鮭魚。

根據國際釣魚運動協會(International Game Fish Association)的數據顯示,1965年曾經有一名女子捕獲了一條166公斤的魚,創下女子捕獲最重魚的紀錄。此外,至今為止捕獲最重的伊氏石斑魚為308公斤,在1961年由男子強納(Lynn Joyner)創下。

不過,伊氏石斑魚在佛羅里達是受到政府保護的物種,因此不可以隨便捕撈,所以瑞根雖然創下了世界紀錄,但他們在量完魚的尺寸和合影後,就放生了這條石斑魚。

When Reegan Werner left the dock for a day of deep sea fishing she said a silent prayer that she would get a big one. https://t.co/8nS0BKDFWW