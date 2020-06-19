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彭博：中國擬加速購買美國農產品！　傳要求國營農產採購全力配合

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▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日在夏威夷與中共中央政治局委員、中央外事辦秘書長兼辦公室主任楊潔篪。（圖／翻攝自推特@SecPompeo）

▲蓬佩奧（前排右）與楊潔篪（前排左）密會的許多相關細節仍有待確認，雙方均宣稱是由對方發起。（圖／翻攝自推特@SecPompeo）

記者詹雅婷／編譯

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日在夏威夷與中共中央政治局委員、中央外事辦秘書長兼辦公室主任楊潔篪會面。最新消息指出，中國現正計畫加快購買美國農產品的速度，外傳要求國營農產採購商盡全力配合來落實美中第一階段協議。

彭博報導，蓬佩奧與楊潔篪17日在夏威夷檀香山希上姆空軍基地（Hickam Air Force Base）密會，事後雙方各自發表立場，並同意採取行動，要來落實兩國元首達成的共識，同意將繼續保持接觸和溝通。蓬佩奧18日透過推特表示，楊潔篪在會中再度承諾將履行美中第一階段協議之中的所有承諾。

▲▼ 中美貿易戰,美中貿易戰,美國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲根據美中第一階段貿易協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品，高於2017年貿易戰爆發前的240億美元。（圖／達志影像／美聯社）

根據2名知情人士所提供的最新消息，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，美國農產品採購事宜陷入停滯，如今中國打算增加大豆、玉米等美國農產品的採購速度；另一人則說，中國政府已要求國營農產採購商盡全力配合，來落實美中第一階段協議。但此一消息尚未獲得官方證實。

根據美中第一階段貿易協議，中國承諾購買價值365億美元的美國農產品，高於2017年貿易戰爆發前的240億美元。

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