路過抗議現場莫名遭橡膠子彈爆頭　單親媽向警求償3億賠償金！

▲佛洛伊德之死在全美引發大規模抗議活動。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

美國加州洛杉磯一名女子只是開車經過抗議現場,結果慘遭警察射出的橡膠子彈擊中,導致頭骨骨折、腦部出血,嚴重的傷勢讓她現在無法正常行走,甚至得使用助行器,而決定向洛杉磯當局提告,並要求獲得美元1,000萬元(近台幣3億元)的天價賠償。

美國近來因為非裔男性佛洛伊德(George Floyd)之死,在各地引發大規模抗議活動,身為單親媽媽的26歲女子莫拉萊斯(Yasmin Morales),上月30日為了慶祝兒子生日開車前往當地超市購物,只是經過抗議現場卻被警方發射橡膠子彈,當場爆頭流血陷入昏迷,幸好被附近好心人士幫忙送醫。

律師拉哈瑪尼(Neama Rahmani)18日表示,莫拉萊斯當時只是待在車上,警方卻對無辜的人開槍,因為頭骨骨折、腦出血以及腦內傷,後來在醫院接受長達9天的治療,現在甚至還得使用助行器,「這大大改變她的人生,她只是一個普通的單親媽媽」。洛杉磯警局表示,目前正在規畫改用攻擊性較低的武器,並且會徹查此案。

Mom struck by rubber bullet near LA protests says she suffered brain injury https://t.co/kHB2LysF34 pic.twitter.com/lTlLaFYS27