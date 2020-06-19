左手癢2星期！夫妻連買「生日號碼」樂透38年　爽中121億頭彩

▲美國「超級百萬樂透」（Mega Millions）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

人人都曾想過靠著「中樂透」一夜致富，而美國一對年紀已超過60歲的夫妻，已經連續買樂透超過38年，沒想到就在太太生日前一個月，他們終於中了亞利桑那州有史以來最高額的頭彩，獎金高達4.1億美元，這讓夫妻倆驚呼，「再也不會有付不起的帳單了！」

住在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的一對夫妻，先生已高齡73歲，太太也已經63歲，他們從38年前開始，就會定期購買「超級百萬樂透」（Mega Millions）。太太說，他們總是用自己和家人的生日來選擇號碼，結果他們真的在9日獨得亞利桑那州有史以來最高額的頭彩，獎金高達4.1億美元（約新台幣121億元）。

太太說，她的生日就在下個月，「我的左手已經發癢2星期，這代表著我就要中大獎了！」先生也說，「在我去買樂透之前，我還發現了一枚超閃亮的新硬幣，我就知道我這次會很幸運。」亞利桑那彩券（Arizona Lottery）表示，這對夫妻選擇一次領走全部獎金，扣除掉稅金之後，他們能領走2.28億美元（約台幣67億元）。

這對夫妻表示，他們準備用這筆錢還清房貸、留下給孩子與孫子的學費，並做好定期投資之後，再好好享受這筆錢，「這真的難以置信，再也不會有我們付不起的帳單了！」

根據統計，全美中頭獎的機率約在3億分之1；目前最高額頭獎是2018年10月開在南卡羅來納州，當時高達15.37億美元（約台幣454億元）的獎金由一人獨得。

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