蕭美琴自許「戰貓」應對「外交戰狼」挑釁　躍上國際為深愛的土地努力





▲蕭美琴。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國安會諮委蕭美琴獲總統蔡英文任命為駐美代表，她18日提及，人生的諸多起落與轉彎，現在她到了更複雜、更具挑戰的環境，「面對外交戰狼挑釁，我自許為戰貓」，盼多年的歷練讓她更具靈活與智慧，溫暖但堅毅，熱情但冷靜務實。

蕭美琴18日晚間於臉書上提到，自己從學生時期到華府當暑期實習生到現在已經近30年了，近30年的國際事務工作與從政的歷練，如今以另一個身分回到美國華府，身上背著不只是理念與熱情，而是一個國家利益推進的責任與使命，「能夠對外代表國家是個榮譽，但這責任也是無比的沉重！」

蕭美琴感謝蔡英文的信任，獲得了再次為國家服務的機會，承擔如此重要任務。也感謝現在的駐美代表高碩泰與許多各界同仁共同努力，為台美雙邊關係奠定厚實的基礎。未來一段時間，台美關係將處於劇烈變局中，後疫情時代的經濟問題、美中對抗的戰略態勢、科技安全競爭、還有美國的內政，都帶來跟過往不一樣的挑戰與機會。

蕭美琴認為，無論台海的安全與穩定，或是台灣產業供應鏈全球佈局中的美國環節，現在都是極度重要的課題。變局中透過深化各領域的合作，謀台灣的安全與繁榮，是台美關係的目標。

蕭美琴提到，她從政的前半段，除了政黨外交與國際事務，在立法院也長期在國防外交委員會中推動國會外交，這些年結交了世界各地的友人，也體會台灣的國際困境。

蕭美琴說，在國際家庭中成長的經驗，讓她有著積極扮演台灣與國際連結橋梁的使命，而過去10年在花蓮的服務，為人生帶來不同的視角，在充滿敵意的政治環境中，孤軍奮戰的磨難與煎熬，磨練出更具韌性的態度，也在面對基層從農損到交通建設與城鄉發展的各項需求中，養成更多元的協調與解決問題經驗。

「人生的諸多起落與轉彎，現在讓我再次從基層到國際，在一個比過去更複雜而具挑戰的環境中，一樣為我深愛的土地來努力。」蕭美琴表示，雖然還是條人煙稀少且艱鉅的路，面對外交戰狼挑釁，她自許為戰貓，盼多年的歷練讓她更具靈活與智慧，溫暖但堅毅，熱情但冷靜務實。

最後，蕭美琴感謝所有人的祝福，但因為會議與行程滿檔，婉拒朋友們的熱情邀約送行，「好多人在幫忙，因為國家是我們大家的，而大家都是台灣走向世界的助力。」

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