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國際組織接連祝賀蕭美琴駐美　民進黨：台灣對世界具啟發性

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▲▼前立委蕭美琴陪同副總統當選人賴清德訪問美國。（圖／賴清德辦公室提供）

▲國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表。（資料照／賴清德辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

國安會諮委蕭美琴獲總統蔡英文任命為駐美代表後，國際諸多組織接連發文祝賀，其中包括：國際自由聯盟（Liberal International，簡稱LI）與亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats，簡稱CALD）。民進黨發言人謝佩芬表示，從祝賀信可以看見，台灣在民主政治發展與公衛防疫上的重要角色與貢獻，可見台灣的一舉一動，對於世界上許多主張自由、民主的政黨，都深具啟發性。

同為女性的LI主席海特（Hakima el Haite）在祝賀信中表示，蔡英文做為一位國家與政黨的領導人，展現出她具開拓性的領導風格。國際社會此刻正面臨諸多挑戰，包括威權政府的權力擴張、以及全球疫情的蔓延，「因此，蕭美琴獲任台灣駐美代表，將擔負重大的責任，而LI將持續支持台灣。 」

另外，亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats，簡稱CALD）則祝賀蕭美琴成為台灣的第一位女性駐美代表。該聯盟的女權會議主席巴拉古魯（Jayanthi Devi Balaguru）在祝賀信中表示，她的任命不僅能增進美台關係，更有望增進美國與亞洲各國的溝通。

CALD指出，感謝台灣在全球疫情的緊張時刻，大方無私地向全世界伸出援手，而台灣的民主經驗更給予其他亞洲政黨莫大的信心與鼓舞。除此之外，CALD亦在推特上轉推LI的祝賀文，再度為台灣增加曝光。

民進黨發言人謝佩芬表示，民進黨為LI及CALD的會員國，一直積極參與此二聯盟的運作。蕭美琴曾任民進黨國際事務部主任及副主任，現擔任CALD主席，並曾擔任LI副主席，與各會員保持友好關係。

謝佩芬也表示，值得注意的是，此二封祝賀信分別由此二國際組織的女性領導者署名發出，CALD更特別強調蕭美琴是台灣首位女性駐美代表；除外，此二封祝賀信亦強調在如今充滿不確定與危機感的全球氛圍中，台灣在民主政治發展與公衛防疫上的重要角色與貢獻，可見台灣的一舉一動，對於世界上許多主張自由、民主的政黨，都深具啟發性。

▼國際組織接連祝賀蕭美琴出任駐美代表。（圖／民進黨提供）

▲▼國際組織接連祝賀蕭美琴出任駐美代表。（圖／民進黨提供）

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