國際組織接連祝賀蕭美琴駐美　民進黨：台灣對世界具啟發性

▲國安會諮詢委員蕭美琴出任駐美代表。(資料照/賴清德辦公室提供)



記者陶本和/台北報導

國安會諮委蕭美琴獲總統蔡英文任命為駐美代表後,國際諸多組織接連發文祝賀,其中包括:國際自由聯盟(Liberal International,簡稱LI)與亞洲自由民主聯盟(Council of Asian Liberals and Democrats,簡稱CALD)。民進黨發言人謝佩芬表示,從祝賀信可以看見,台灣在民主政治發展與公衛防疫上的重要角色與貢獻,可見台灣的一舉一動,對於世界上許多主張自由、民主的政黨,都深具啟發性。



同為女性的LI主席海特(Hakima el Haite)在祝賀信中表示,蔡英文做為一位國家與政黨的領導人,展現出她具開拓性的領導風格。國際社會此刻正面臨諸多挑戰,包括威權政府的權力擴張、以及全球疫情的蔓延,「因此,蕭美琴獲任台灣駐美代表,將擔負重大的責任,而LI將持續支持台灣。 」



另外,亞洲自由民主聯盟(Council of Asian Liberals and Democrats,簡稱CALD)則祝賀蕭美琴成為台灣的第一位女性駐美代表。該聯盟的女權會議主席巴拉古魯(Jayanthi Devi Balaguru)在祝賀信中表示,她的任命不僅能增進美台關係,更有望增進美國與亞洲各國的溝通。



CALD指出,感謝台灣在全球疫情的緊張時刻,大方無私地向全世界伸出援手,而台灣的民主經驗更給予其他亞洲政黨莫大的信心與鼓舞。除此之外,CALD亦在推特上轉推LI的祝賀文,再度為台灣增加曝光。



民進黨發言人謝佩芬表示,民進黨為LI及CALD的會員國,一直積極參與此二聯盟的運作。蕭美琴曾任民進黨國際事務部主任及副主任,現擔任CALD主席,並曾擔任LI副主席,與各會員保持友好關係。



謝佩芬也表示,值得注意的是,此二封祝賀信分別由此二國際組織的女性領導者署名發出,CALD更特別強調蕭美琴是台灣首位女性駐美代表;除外,此二封祝賀信亦強調在如今充滿不確定與危機感的全球氛圍中,台灣在民主政治發展與公衛防疫上的重要角色與貢獻,可見台灣的一舉一動,對於世界上許多主張自由、民主的政黨,都深具啟發性。

▼國際組織接連祝賀蕭美琴出任駐美代表。(圖/民進黨提供)



★★★ 好康來了!過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生,兌換東森幣加碼1.5倍,這麼好康的事,到底要怎麼做呢?首先,最重要的是把家中的過期票券找出來,進入東森購物的頁面,輸入會員帳號及密碼,就會出現票券驗證的畫面,接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號,並選擇信託銀行,就驗證成功囉。【快點連結】