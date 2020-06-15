外交部捍衛釣魚台主權　那霸辦事處2度去電警告石垣市長

▲過去政府曾派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權。（資料照／翻攝自臉書）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團召開記者會，就石垣市議會提案將釣魚台改名引發主權爭議，呼籲總統蔡英文出海登島宣示主權。對此，外交部15日重申，我國對釣魚台列嶼的主權不會有任何改變，同時駐那霸辦事處也已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請石垣市務必審慎自制。

有關日本沖繩縣石垣市擬變更釣魚台列嶼地籍名稱事，外交部強調，已於6日分從台北、東京及那霸三地向日方表達嚴正關切，也訓令駐日本代表處及駐那霸辦事處瞭解本案相關背景。

同時，外交部也重申我國對釣魚台列嶼的主權不會有任何改變。目前政府正全力處理此一爭議，盼能圓滿落幕，確保漁民捕魚權利。

此外，駐那霸辦事處也已二度電話向石垣市長中山義隆表示，此事雖是地方事務，但可能波及台日友好關係，請該市務必審慎自制。

外交部指出，據中山市長表示，本案石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，去年約30起，今年初至今已達10起，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

外交部表示，台日雙方針對「釣魚台」主權爭議，歷經17年漫長談判，最終於102年簽署「台日漁業協議」，每年並透過「台日漁業委員會」商議台日漁業協議適用海域作業秩序問題。

外交部指出，今年因受新冠肺炎(COVID-19)影響而暫停召開，但雙方外交管道的溝通並未間斷，經雙方事務協商結果，仍續沿用去年作業規則，對今年作業並無影響。

外交部強調，政府相關單位將依據雙方協議相關規定確保我國漁民權益，以實現資源共享目標。至於八重山群島以南的台日間其他重疊海域作業問題，我方正持續向日方爭取納入對話溝通議題，在達成協議前，政府自依我相關法令規定護漁，致力維護我漁民權益。

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