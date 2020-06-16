中醫師之子愛抽大麻　老爸的病患是同好…2人租新莊豪宅自己種

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子到中醫診所看病，認識醫生兒子，兩人相談甚歡，發現雙方都曾出國留學，也都愛抽大麻，決定自種自賣；他們先從荷蘭夾帶種子，再承租豪宅做掩護，用水耕法成功種出大麻成株，警方接獲線報持搜索票進屋查緝，起獲市價超過百萬毒品大麻，訊後依毒品罪移送法辦。

▲警方在豪宅內起獲大批大麻成品、半成品，訊後依毒品罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，41歲洪姓男子家中開設中醫診所，生活富裕，出國留學畢業後，從事影片剪接工作，去年到澳洲投資餐廳失利，返國後，在一次偶然機會下，認識到家裡中醫診所看病的33歲游姓男子，兩人相談甚歡，發現彼此都曾留學，都喜歡抽大麻，最後決定自種自賣。

▼犯嫌利用水耕法在房間種植大麻。（圖／記者陳以昇翻攝）

洪男3月間先以觀光名義進入荷蘭，購買大麻種子成功夾帶闖關入境，2人在到新北市新莊區新北大道承租一處豪宅，利用水耕法在房間裡種植大麻；期間，洪男仍然正常到剪接工作室上班，但出入都開瑪莎拉蒂跑車及賓士SLK代步。

轄區新莊警分局接獲線報，成立專案小組埋伏調查，經確認後持搜索票進入屋內搜索，發現市價超過百萬的大麻成株、大麻種籽、未烘乾的大麻成品及乾燥大麻葉，訊後依毒品防制條例將2人移送法辦。

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▼警方訊後依毒品罪將2人移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）