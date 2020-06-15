女兒盡孝快遞「大麻油」回台...差點害到病母！　驗出這成分不起訴

▲婦人的女兒快遞含藥用大麻二酚的「大麻油」回台遭查辦後不起訴。上圖為示意照，與本案無關。（圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

60多歲婦人因罹患神經系統疾病，醫師開了含有大麻二酚的處方藥讓婦人舒緩，婦人女兒看著母親受苦，2年前留學美國時，快遞2瓶共100多公克的「大麻油」回台灣，結果被海關查獲，根據包裹上收件資訊，把婦人依最重可處無期徒刑的運輸二級毒品罪移送，台北地檢署調查認為，婦人並無運毒犯意，15日處分不起訴。

大麻二酚(CBD)是大麻所含400多種化學物質中的其中1種，在國外已陸續有實驗證實對癲癇、帕金森氏症和部分精神疾病具有舒緩效果，美國聯邦食品及藥物管理局(FDA)在2018年首度批准從大麻植物提煉的大麻二酚藥物上市，用來治療罕見嚴重兒童癲癇症。

▲美國FDA已經批准從大麻植物提煉大麻二酚藥品上市，用來治療罕見嚴重兒童癲癇症。(圖為資料照／達志影像／美聯社)

本件遭移送的婦人，因罹患神經系統疾病多年，長期到精神科診所就醫，醫師開立的處方用藥，就包含大麻二酚，2018年間，婦人的女兒到美國留學時，看到店家光明正大地販售含大麻二酚的大麻油，就買了寄回家裡給媽媽。

機場海關人員抽查發現2小罐、連瓶身共重100多公克的可疑液體，送驗發現是大麻萃取物，調查局收案後，通知收件人到案，婦人的丈夫代為前往說明妻子病情，並稱這2罐大麻油是女兒要寄給媽媽盡孝的，絕非運毒，仍被依法送辦。

▲衛福部表示，大麻屬於二級毒品及管制藥品，僅其中成分大麻二酚具有可能醫療用途，民眾可持處方申請專案進口。（圖／Pixabay）

檢察官調閱婦人就診病歷，發現醫師處方箋中，確實有開立大麻二酚藥品，用於舒緩婦人的病症，而女兒寄來的大麻油內也含有相同成分，包裹上也直接寫著婦人的名字、住址，毫無掩飾，主觀上應該只是寄「藥」，並非運毒，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴婦人。

針對大麻二酚在台合法性問題，衛福部今年5月回應民眾提案「開放醫療用大麻」時表示，大麻素製劑因所含成分不同，有不同管理規定。如僅以大麻二酚(CBD)為成分者，不屬於管制藥品。目前國內未核准任何含大麻二酚成分之品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依《藥物樣品贈品管理辦法》申請自用專案進口。

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