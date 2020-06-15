　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒盡孝快遞「大麻油」回台...差點害到病母！　驗出這成分不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「大麻油」（cannabidiol oil，CBD oil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲婦人的女兒快遞含藥用大麻二酚的「大麻油」回台遭查辦後不起訴。上圖為示意照，與本案無關。（圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

60多歲婦人因罹患神經系統疾病，醫師開了含有大麻二酚的處方藥讓婦人舒緩，婦人女兒看著母親受苦，2年前留學美國時，快遞2瓶共100多公克的「大麻油」回台灣，結果被海關查獲，根據包裹上收件資訊，把婦人依最重可處無期徒刑的運輸二級毒品罪移送，台北地檢署調查認為，婦人並無運毒犯意，15日處分不起訴。

大麻二酚(CBD)是大麻所含400多種化學物質中的其中1種，在國外已陸續有實驗證實對癲癇、帕金森氏症和部分精神疾病具有舒緩效果，美國聯邦食品及藥物管理局(FDA)在2018年首度批准從大麻植物提煉的大麻二酚藥物上市，用來治療罕見嚴重兒童癲癇症。

▲從大麻植物提煉、用來治療罕見嚴重兒童癲癇症的新藥Epidiolex，獲FDA批准上市。(圖／達志影像／美聯社)

▲美國FDA已經批准從大麻植物提煉大麻二酚藥品上市，用來治療罕見嚴重兒童癲癇症。(圖為資料照／達志影像／美聯社)

本件遭移送的婦人，因罹患神經系統疾病多年，長期到精神科診所就醫，醫師開立的處方用藥，就包含大麻二酚，2018年間，婦人的女兒到美國留學時，看到店家光明正大地販售含大麻二酚的大麻油，就買了寄回家裡給媽媽。

機場海關人員抽查發現2小罐、連瓶身共重100多公克的可疑液體，送驗發現是大麻萃取物，調查局收案後，通知收件人到案，婦人的丈夫代為前往說明妻子病情，並稱這2罐大麻油是女兒要寄給媽媽盡孝的，絕非運毒，仍被依法送辦。

▲▼大麻,大麻葉,毒品。（圖／Pixabay）

▲衛福部表示，大麻屬於二級毒品及管制藥品，僅其中成分大麻二酚具有可能醫療用途，民眾可持處方申請專案進口。（圖／Pixabay）

檢察官調閱婦人就診病歷，發現醫師處方箋中，確實有開立大麻二酚藥品，用於舒緩婦人的病症，而女兒寄來的大麻油內也含有相同成分，包裹上也直接寫著婦人的名字、住址，毫無掩飾，主觀上應該只是寄「藥」，並非運毒，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴婦人。

針對大麻二酚在台合法性問題，衛福部今年5月回應民眾提案「開放醫療用大麻」時表示，大麻素製劑因所含成分不同，有不同管理規定。如僅以大麻二酚(CBD)為成分者，不屬於管制藥品。目前國內未核准任何含大麻二酚成分之品，若民眾經醫師診斷評估後開立此類藥品處方，可依《藥物樣品贈品管理辦法》申請自用專案進口。

療癒！紓壓！心訣大公開

二手票券豐富你的生活

【其他新聞】

北市關懷員暗槓900片醫療口罩　自首「天天面對肺結核要自保」

仰德大道4死車禍扯出泵浦車冒驗陋習　「3年放水73車次」9人涉行收賄遭起訴

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

等不到媽媽勝訴...前鹿鳴董座之女奔走12年癌逝　母悲憤求償獲賠20萬元

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

「毒咖啡」8個月奪88條人命！蔡英文視察史上最大宗「喵喵」

接受成功率99.9%手術「傷到神經慘癱瘓」！他怒告名醫…晚了2個月不受理

獨／野柳籍漁船疑碰撞台中梧棲碼頭翻覆　6漁工受困獲救

左轉騎人行道慘吞「闖紅燈1800元罰單」　騎士一告神逆轉

嘉義BMW休旅車撞斷電桿　衝進大排90度翻！機車騎士也遭殃

鼻酸！　南投農莊主廚車禍亡　3歲么兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

等不到媽媽勝訴...前鹿鳴董座之女奔走12年癌逝　母悲憤求償獲賠20萬元

「砸出球棒印」！路怒族汐止塞車火氣大　超車不成怒砸前車後擋風玻璃

「毒咖啡」8個月奪88條人命！蔡英文視察史上最大宗「喵喵」

接受成功率99.9%手術「傷到神經慘癱瘓」！他怒告名醫…晚了2個月不受理

獨／野柳籍漁船疑碰撞台中梧棲碼頭翻覆　6漁工受困獲救

左轉騎人行道慘吞「闖紅燈1800元罰單」　騎士一告神逆轉

嘉義BMW休旅車撞斷電桿　衝進大排90度翻！機車騎士也遭殃

鼻酸！　南投農莊主廚車禍亡　3歲么兒問「爸爸怎麼一直在睡覺」

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

台中購物節7月開跑　消費3千元振興券有1116次抽獎機會不中都難

寶璣女錶長出優美寶石海草　想看時間請找三角形鑽石

168斷食不適用每個人！營養師舉例「人體＝汽車」秒懂　出現焦躁、掉髮快停

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

社會熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

快訊／台北商業大學女大生墜樓！送醫搶救中

即／竹南科死亡車禍　騎士噴飛20公尺亡

恆春民宿老闆砸車！女護爸悲吼：該讓你糟蹋

警妻恩愛照外流　前同事家搜出7硬碟

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

驚悚影片曝！竹南科學園區騎士噴飛空中狂轉圈墜地亡

新北警破窗救女童！被起底是天菜帥警

小六女交友遇變態狼　家長泣：快被逼瘋

更多熱門

相關新聞

林靜儀滷肉飯+雞腿比喻健保醫材上限：

林靜儀滷肉飯+雞腿比喻健保醫材上限：

健保署日前宣布，將幫8大類、共352項醫材訂定差額收費上限，預計8月生效，屆時高達89%的醫材都須因應差額上限調降，引發醫界大反彈，對此前民進黨不分區立委林靜儀醫師以滷肉飯加點雞腿的方式來比喻「健保醫材上限」政策的不合理之處。

行政院回應自付差額醫材爭議

行政院回應自付差額醫材爭議

傻女網交「淚訴有婦科病」　遭假醫「一桿進洞推藥治療」

傻女網交「淚訴有婦科病」　遭假醫「一桿進洞推藥治療」

解血荒！「和泰汽車全國捐血月」開跑

解血荒！「和泰汽車全國捐血月」開跑

101觀景台解封首日千人排隊！

101觀景台解封首日千人排隊！

關鍵字：

大麻大麻二酚二級毒品治療舒緩療效衛福部藥事法毒品危害管制條例運輸

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面