「優質小姐姐坐檯」藏販毒暗語　男大生藥頭組團賣大麻給同學

記者黃翊婷／綜合報導

橋頭地檢署15日公布查緝新興毒品及校園藥頭專案成果，一共抓到16名藥頭，其中6人向法院聲請羈押獲准。在這波查緝行動中，其中一名林姓藥頭還是高雄市某私立大學的在學生，另外還有人組織網路群組「○○俱樂部」，以「優質小姐姐坐檯」為暗號販售毒品，手法相當多變。

▲警方查獲的毒品咖啡包上印有小惡魔圖案。（圖／橋頭地檢署，下同）

檢方表示，林姓大學生以及陳姓男子等人疑似多次販售二級毒品大麻，給同樣還是學生的黃姓男子使用，經過警方循線追查，最終在今年5月下旬到6月中旬間執行搜索並逮捕到案，林男被法官諭知以15萬元交保。

第二起案件中，劉姓男子與一名少年共同利用WeChat通訊軟體建立「○○菸酒」群組聊天室，隨機散布販售毒品咖啡包的訊息，最後在今年5月下旬被捕，警方同時扣得第三級毒品咖啡包一袋，劉男訊後則以2萬元交保。

▲販毒集團成員面交時會隨身攜帶刀具防身。

第三起案件為林姓男子與他人共組「○○俱樂部」網路群組，利用手機在網路上散布販毒廣告、聯繫毒品交易細節等事，再由集團成員持毒品咖啡包，前往約定地點與買交易，且成員前往面交時，會隨身攜帶西瓜刀、小刀等物品防身，訊後包含林男在內等4人，因涉嫌販賣第二、三級毒品罪嫌重大且有逃亡、串供之虞，目前已向法院聲押獲准。

第四起案件同樣是在WeChat成立聊天室群組，隨機散布販售毒品咖啡包等訊息，警方在今年5月下旬執行搜索，陸續逮捕林姓、廖姓及許姓成員，扣得第三級毒品咖啡包共10包，向法院聲起羈押林、許兩人獲准，廖男則以3萬元交保。

檢方提醒，由於暑假將近，如果在網路上發現「小姐坐檯」、「美酒」、「圖案包裝」等廣告訊息，大多都是藥頭釋出的販售毒品咖啡包訊息，青少年們切勿一時好奇嘗試，也期盼民眾協助檢舉，全民齊心共建無毒家園。