拒捕朝警開2槍！煙毒犯頂樓對峙1小時　疑舉槍自轟「墜樓命危」

記者柯振中、陳以昇／新北報導

39歲的吳姓毒品犯13日晚間在新北三重區受到警方盤查，逃到附近民宅躲藏，還朝著警方開了2槍，沒想到吳男原先表示「願意交槍」，卻再度傳出槍響，接著吳男從4樓墜落到2樓，頭部還有彈孔。目前吳男已被送往醫院搶救，是否是自戕，仍待警方進一步釐清。

▲三重傳槍響，男子中彈命危。（圖／記者陳以昇攝）



新北警局三重分局永福派出所員警13日執行巡邏勤務，晚間6點看見吳男與友人在聊天，認為對方行跡可疑，因此上前盤查。沒想到男子見狀，立刻拔腿就跑，躲到附近的民宅頂樓。

▼煙毒犯受到警方盤查，立刻拔腿就跑。（圖／記者陳以昇攝）



警方見狀，立刻呼叫支援，但男子再度逃竄，跑到民宅中間防火巷的遮雨棚，員警抬頭查看，還被連開2槍，所幸沒有中彈。員警隨後向吳男喊話，希望吳男棄械投降，沒想到雙方交涉到一半，男子手上的槍再度擊發子彈，接著從4樓墜落到2樓，當場噴血昏迷，讓警方嚇得趕緊叫救護車。

經過初步診察，吳男身上有擦、挫傷，頭部有金屬碎片、一進一出的子彈彈道，院方仍在搶救當中。

▼男子中彈昏迷，被送往醫院。（圖／記者陳以昇翻攝）



警方初步調查說明，經過搜查後，有在吳男身上搜出安非他命等毒品，當時吳男朝著員警開了2槍，員警立刻進行心戰喊話，要求吳男交出槍械自首，經過了一小時的對峙，吳男終於表達「願意交出槍械」的意願，不料再度傳出槍響，是否為自殺，仍待進一步釐清。

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▼三重傳槍響，警方在醫院外戒備。（圖／記者陳以昇攝）

