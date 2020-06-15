輔選高雄市長？　侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選在即，國民黨尚未推出人選，多位藍營民代14日共同聲明，不論最後提名哪位候選人，都將全力輔選。新北市長侯友宜15日受訪時被問到是否加入輔選，他表示，一定先把市政擺在優先位置，「如果我還有餘力，一定會全力的來幫自己黨籍的市長候選人加油打氣，全力衝刺。」

另外，對於民眾黨立委蔡壁如表態，希望與國民黨「藍白合作」，共推一位無黨籍在地人選，重演2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長的「綠白合作」。

侯友宜則認為，「國民黨應該有自己的自主性」，有信心接受挑戰，並快速提名在地年輕、有創意、接地氣的候選人，「趕緊提出來，大家就在團結一起，全心全意的幫助補選，再度的贏回高雄市民的信賴。」

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