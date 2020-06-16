「自費醫材」被蘇貞昌踹一腳？　陳時中：行政院長指揮說了算

記者林銘翰／台北報導

衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限引起爭議，行政院長蘇貞昌15日受訪時說，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，被外界解讀是趁機踹了衛福部長陳時中 一腳。對此，陳時中16日午間受訪時表示，在整個行政體制與行政倫理中，當然是以行政院長的指揮說了算。

▲衛福部長陳時中出席「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會。（圖／記者黃克翔攝）

健保署在自費醫材需有差額上限方案上路時程曝光後，隨即引發醫界部分人士反彈，並造成熱議。在總統蔡英文出面要求蘇貞昌、陳時中妥善處理後，陳時中也在6月13日親自主持討論會，暫緩8月1日上路時程。

蘇貞昌15日受訪時強調，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」，且應充分溝通，才不會被誤會或有思慮不周之處，引來國民黨立法院黨團首席副書記長林奕華解讀，蘇貞昌是要提醒陳時中，在防疫中陳時中雖然是指揮官，但回到行政體系，「我才是老大」。

民進黨立委何志偉、江永昌、張宏陸、郭國文、羅美玲、鍾佳濱、蘇巧慧16日上午於立法院舉辦「防疫有成，下一個超前部署：國際旅遊聯盟」國際座談會，並邀請陳時中等政府部門代表、專家學者與多國駐台外交人員出席。

陳時中會後受訪時表示，在整個行政體制與行政倫理中，當然是以行政院長的指揮說了算。

陳時中說，蘇貞昌一向都勉勵相關閣員，在施力上要更宏觀，希望能夠回歸專業自主、資訊透明公開，並且與醫界、民眾、監督單位一起討論，看政策能否做得更符合民意、宏觀，也能夠符合消費者與醫界的需要，最重要是要促進醫病關係的進展。

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