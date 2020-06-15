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陳其邁鬆口談補選：高雄需要重開機　和韓國瑜還是朋友

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▲陳其邁與王瑞德、趙天麟到駁二發冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁談補選，認為高雄需要重開機。（圖／記者洪靖宜攝，下同）

記者洪靖宜、黃翊婷／綜合報導

行政院副院長陳其邁接受資深媒體人王瑞德邀請，14日前往高雄駁二特區與民眾一起吃冰。對於是否投入補選，陳其邁坦言「高雄需要重開機」，雖然罷免投票通過之後還未與韓國瑜聯繫，但兩人的朋友交情還是在，不會因為政治折損。

日前有消息傳出，民進黨週三（17日）中常會將徵召陳其邁投入高雄市長補選。由於17日恰巧是前高雄市長韓國瑜的生日，陳其邁被問到這個問題時，透露自罷免投票之後還未與韓聯絡過，畢竟對方需要時間平復心情，不過兩人之間的朋友交情不會因為政治折損，「於公我跟韓市長對很多事情，看法不一樣，於私我們還是朋友，在選舉過程大家也知道我跟韓市長是君子之爭，也從未口出惡言，我想這是一個民主政治選舉過程。」

▲陳其邁與王瑞德、趙天麟到駁二發冰 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲陳其邁現身高雄駁二特區，受到民眾熱烈歡迎。

而對於外界最關注的補選議題，陳其邁鬆口表示，一切尊重黨內程序，這幾天都在加緊盤點，包括疫情告一段落之後，要如何安全打開邊境，把健康的工作照顧好，不然總是掛心疫情的控制過程，等到黨內程序完成之後，希望有機會把他的心力奉獻給「我們的故鄉」。

陳其邁也提到，高雄的確需要重開機，應該加緊腳步把市政做好，做事腳踏實地，同時招商引資，協助增加年輕人的就業機會；此外，他當然也歡迎國民提出好的人選，這對高雄或是台灣都好，也是大家必須追求的目標，「總是希望有一個熱愛高雄，也熟悉高雄的候選人，不管藍綠政黨，只要能經過民主程序，對高雄的團結進步都有幫助。」

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