　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立院總召林為洲。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選在即，國民黨尚未提出人選，立法院國民黨團總召林為洲15日受訪時表示，本週三中常會通過特別提名辦法後，希望在禮拜五前確定人選。談到目前呼聲高的不分區立委吳怡玎，林為洲直言，吳怡玎都還不是候選人就開始被民進黨攻擊，好像很怕她去選的樣子，「這樣考慮吳怡玎可能是不錯的人選。」

林為洲強調，國民黨不會放棄補選，輸贏是一回事，但要展現誠意，過去犯什麼錯，要跟高雄市民面對面道歉，希望高雄市民再給國民黨一次機會，會堅持提出最好的人選，無論多艱苦都會全力以赴。

林為洲表示，現在都在密集徵詢人選當中，希望禮拜三中常會通過特別提名辦法後，「越快提出人選越好」，盼禮拜五之前能確定人選。

談到目前呼聲高的不分區立委吳怡玎，林為洲表示，人選都還沒提出來，民進黨就開始攻擊，雖選舉過程中的批評難免，但重點是看批評的點是否恰當，理性批評、檢驗是合理，等人選出來，互相批評難免，但要謹守份際，要依據事實、跟當事人或市政有關。

林為洲認為，吳怡玎都還不是候選人就被攻擊，民進黨好像很怕她去選的樣子，「這樣考慮吳怡玎可能是不錯的人選」，他也強調，如果要攻擊爸爸，「那陳其邁爸爸是誰？陳致中爸爸是誰？要講爸爸，大家一起來講」、「我看陳副院長最怕的就是談爸爸的事情吧！」

其他人也看了這些...

陳其邁17日請辭投入高雄市長補選　當天是韓國瑜63歲生日
高雄市長補選戰將開跑！陳其邁週末回家鄉關心花農...不忘做這件事
羅智強酸陳其邁！建議和陳菊辦「雙陳」論壇　討論貪汙除罪化

更多熱門新聞...

罷韓落幕　孫大千列國民黨應向民進黨學的10件事
國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」　市長補選需更充足時間
國民黨民代聲明「不放棄高雄」　全力輔選市長候選人

上網登錄過期票券　現賺1.5倍東森幣

ET快訊
「台灣豬」今晚除名口蹄疫區！暌違23年重新進軍國際外銷
陳時中挨轟沒人性！　她揭父喪「告別式僅8人到場」
威力彩7.9億連槓35期　「4星座」財運最旺！小撇步加持機率
日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「有市長，會做事」 　陳其邁競選高雄市長主軸出爐

吳怡玎被點名選高雄市長…父炒股浮檯面　陳其邁：我不太認識她

盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

被酸當選後和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變

陳其邁躺著選？　名嘴點出「兩大挑戰」：他應該緊張！高雄市民很累

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

孫安佐砸20萬創業「聯邦手搖」　回嗆網友：爸媽很有錢就代表自己很有錢嗎?

王俊凱跳《心引力》5分鐘就學會　謝霆鋒「太難了」全程划水XD

狄鶯「激瘦一大圈」現身兒子飲料攤　挺孫安佐開店：他腳踏實地靠自己

攔查未戴安全帽...見他腿染鮮血　警不開單了！緊急鳴笛開道護送

戲精哈士奇「殺豬式慘叫」叫破喉嚨　哀怨躺地不動...媽：我只是要出門

「有市長，會做事」 　陳其邁競選高雄市長主軸出爐

吳怡玎被點名選高雄市長…父炒股浮檯面　陳其邁：我不太認識她

盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

黃捷回嗆：鳳山的「鳳」不是那麼好寫　喊「罷免要先想好理由」

被酸當選後和陳菊「討論貪汙除罪化」　陳其邁回應了

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

被蔣萬安嗆不敢登釣魚台　陳其邁：捍衛主權決心不變

陳其邁躺著選？　名嘴點出「兩大挑戰」：他應該緊張！高雄市民很累

沈榮津接行政院副院長？　陳其邁大讚：史上最強歐吉桑

悠遊付祭優惠　共享機車會員1280定期票打7折

台中16歲妹借BMW開去夜店！油門「一拜」撞路樹　車商曝超慘下場

台中購物節7月開跑　消費3千元振興券有1116次抽獎機會不中都難

寶璣女錶長出優美寶石海草　想看時間請找三角形鑽石

168斷食不適用每個人！營養師舉例「人體＝汽車」秒懂　出現焦躁、掉髮快停

直擊北京／入城設攔路點！ 台商百貨防疫升級...心痛「人潮瞬間減少」

香港局勢、中美重啟經濟成效　牽動國銀主管未來3個月經營信心

金色長髮妹搭緊身黑色小禮服　她驚豔現身東協廣場...神秘女郎身分曝

電商狂推第二波優惠全力攻618　最低1折起、瞄準攻略3300回饋全拿

大雨中吵架紅眼睛！她講完電話「白T小哥靠近」超偶像劇　網敲碗：在一起

玉晶光股東會通過「配發9元股息」　創歷史新高！

政治熱門新聞

唐鳳遭爆監視Line群對話　韓粉社團瘋傳

退休教授喊「槍斃蔡英文」　王定宇：嚴辦

他想見父最後一面、頭七都被拒　陳時中被轟忘了人性

杏仁哥列陳致中兩大罪狀　號召韓粉罷免

沈榮津接替陳其邁掌副閣揆呼聲高

韓國瑜不拿總統大選補助　他：又落後老英一大截

杜紫宸揭名嘴「特權待遇」　周玉蔻、黃光芹等10人都上榜

市長敗選後...陳其邁「列20個錯誤」在電腦上

蔣萬安要求陳其邁速辦釣魚台釣魚大賽　「我會第一個報名，但我嗆你不敢！」

日本提改名釣魚台　石垣市長說明「真正原因」

點名罷免3綠委！凱道抗議竟喊：槍斃蔡英文　警方回應了

陳其邁：高雄要重開機　與韓還是朋友

遭杏仁哥譏諷「嫖妓議員」高喊罷免！陳致中回應了

韓國瑜遭解職後…高市府代理局處長全到位！

更多熱門

相關新聞

侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙輔選

侯友宜：市政優先　有餘力一定全力幫忙輔選

高雄市長補選在即，國民黨尚未推出人選，多位藍營民代14日共同聲明，不論提名哪位候選人，都將全力輔選。新北市長侯友宜15日受訪時被問到是否加入輔選，他表示一定先把市政擺在優先位置，「如果我還有餘力，一定會全力的來幫自己黨籍的市長候選人加油打氣，全力衝刺。」

傳無意願投入高雄市長補選　吳怡玎：誰說我不參加？

傳無意願投入高雄市長補選　吳怡玎：誰說我不參加？

國民黨不放棄高雄！41位民代3大聲明：補選期間要去輔選5次

國民黨不放棄高雄！41位民代3大聲明：補選期間要去輔選5次

誰選台北市長？吳怡農：陳時中是很好的人選

誰選台北市長？吳怡農：陳時中是很好的人選

國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」

國民黨嗆綠營「不尊重高雄市民」

關鍵字：

林為洲高雄市長補選吳怡玎

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

知名芭蕾舞者邀男學生一起泡澡　遭大學解聘

吳夢夢為拍SOD「狂鏟10公斤」！

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

工程師買春中來2次　警一查「茉茉」真實身分：他會崩潰

他擁河景4房大樓！女友：婚後想接全家來住

土城行李箱賣600元！老闆：虧錢也要發薪

她改嫁竟「直接吃掉7歲繼子」　13年後舉驗孕棒報喜

「唱太好給低分」丁噹氣炸　陸CEO回應網更怒

史上最大宗「毒喵喵」曝光！蔡英文都來看了

西門町旅館王國遭掏空　消防安檢竟蓋「被落跑」董事長章

北京病毒株變了　專家：恐爆第二波

罰單「字太醜」　高市警局花370萬買神器改善

7歲童溺水失去心跳…母親卻還在滑手機！他邊救人邊臭罵

北宜自行車突轉向...機車撞上瞬間燃燒！騎士吐血倒在火中

更多

最夯影音

更多
自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷

自行車突轉向！機車撞上秒燃燒　騎士倒地吐血...腳底著火3度灼傷
ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

ㄚ頭曾被網友嗆「鮑鮑換包包」　怒喊:我比我男友有錢很多好嗎!!!

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

20年沒挖耳朵！她帶媽體驗掏耳　內視鏡一照...竟挖出超大耳結石

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

擺脫「小腹婆」練出馬甲線！5分鐘腹部減脂高強度間歇運動

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

浙江油罐車爆炸至少19死172傷　火海毀掉200房、車頭噴射100米

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面