盼高雄市長補選提名「越快越好」　林為洲：民進黨好像很怕吳怡玎去選

▲國民黨團總召林為洲。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選在即，國民黨尚未提出人選，立法院國民黨團總召林為洲15日受訪時表示，本週三中常會通過特別提名辦法後，希望在禮拜五前確定人選。談到目前呼聲高的不分區立委吳怡玎，林為洲直言，吳怡玎都還不是候選人就開始被民進黨攻擊，好像很怕她去選的樣子，「這樣考慮吳怡玎可能是不錯的人選。」

林為洲強調，國民黨不會放棄補選，輸贏是一回事，但要展現誠意，過去犯什麼錯，要跟高雄市民面對面道歉，希望高雄市民再給國民黨一次機會，會堅持提出最好的人選，無論多艱苦都會全力以赴。

林為洲表示，現在都在密集徵詢人選當中，希望禮拜三中常會通過特別提名辦法後，「越快提出人選越好」，盼禮拜五之前能確定人選。

談到目前呼聲高的不分區立委吳怡玎，林為洲表示，人選都還沒提出來，民進黨就開始攻擊，雖選舉過程中的批評難免，但重點是看批評的點是否恰當，理性批評、檢驗是合理，等人選出來，互相批評難免，但要謹守份際，要依據事實、跟當事人或市政有關。

林為洲認為，吳怡玎都還不是候選人就被攻擊，民進黨好像很怕她去選的樣子，「這樣考慮吳怡玎可能是不錯的人選」，他也強調，如果要攻擊爸爸，「那陳其邁爸爸是誰？陳致中爸爸是誰？要講爸爸，大家一起來講」、「我看陳副院長最怕的就是談爸爸的事情吧！」

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