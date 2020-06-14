傳無意願投入高雄市長補選　吳怡玎：誰說我不參加？

▲國民黨不分區立委吳怡玎。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選8月15日舉行投票，國民黨人選仍未決定。國民黨多位立委和市議員14日共同召開記者會發表聲明，宣誓將全力輔選國民黨提名的候選人，近日被黨內點名參戰的不分區立委吳怡玎也與會，不過，傳出黨主席江啟臣曾徵詢吳怡玎但拒絕，吳反問「誰跟你說我不參加？」並強調，在黨中央宣布提名人選之前，她不會表達任何個人意願。

吳怡玎表示，目前高雄人選有十多位，不缺優秀的人才，今天重點是共同承擔，不管是誰出來選，重要的是團體勝利，不管黨中央推出的人選是誰，他們都會全力支持。她強調，這個時候自己的意願真的不重要，重要的是如何讓這場仗勝利和高雄人的福利。

不過，傳出黨主席江啟臣日前徵詢吳怡玎，但吳拒絕，被問到「不要的原因」時，吳怡玎回「主席有說嗎？」媒體追問「為什麼不參加補選」，吳則反問「誰跟你說我不參加？」

吳怡玎強調，她不想在黨中央做決定以前表示任何意見，因為不管她如何表示，都有可能會破壞團結，「現在最重要的是團結，我想在黨中央、地方黨部，宣布被提名的人選之前，我不想要表達任何個人意願。」

至於「若未來被徵召，有沒有信心」，吳怡玎則表示「到時候再說」。

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