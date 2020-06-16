LIVE／陳時中功高震主被圍剿？　蔡英文、蘇貞昌上火線回應

記者陶本和／台北報導

衛福部健保署日前針對醫療器材提出管理新制，訂定上限引起爭議，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都出聲踩剎車，但是這也讓衛福部長陳時中，被特定媒體質疑，是因為防疫表現功高震主，才遭到圍剿。對此，蔡英文與蘇貞昌16日走訪九份，安排媒體訪問，他們將上火線澄清。

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

由於醫療器材管理新制的議題，引發民進黨內醫界反彈，逼著總統蔡英文透過臉書發文，要求陳時中再討論；而蘇貞昌在15日受訪時，公開表示，「一個政策推出，應讓整個團隊知道」。這也被特定媒體解讀成，是因為陳時中在防疫期間的表現功高震主，才會被黨內圍攻。對此，蔡英文、蘇貞昌16日下午將一起到九份行銷觀光，屆時會安排媒體訪問，勢必會正面回擊外界相關的揣測。

另外，由於行政院副院長陳其邁已確定17日請辭，將出征高雄市長補選，而接任副院長職務的人選，呼聲最高的正是經濟部長沈榮津。他也會陪同蔡英文、蘇貞昌走訪九份，屆時新任副院長人選的議題，勢必也會是媒體關注的焦點。

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