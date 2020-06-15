「有市長，會做事」 　陳其邁競選高雄市長主軸出爐





▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨中常會17日將徵召提名行政院副院長陳其邁參選。據了解，有別於陳其邁2018年參選高雄市長「不設競選總部」的佛系參選，這次補選不僅將成立競選總部，更以「有市長，會做事」作為競選主軸。陳其邁15日受訪時表示，若當選市長，會盡速讓市政重開機。

陳其邁15日上午參訪「台灣人工智慧實驗室」。針對高雄市長補選一役，陳其邁受訪表示，「有政府，會做事」，是在行政院工作時，跟院長蘇貞昌和行政團隊努力的目標，政府的存在要幫人民解決問題，把事情做出成績，讓整個政務順利推動，福國利民，自己在行政院一年多，蘇貞昌是「衝衝衝」，他是「快快快」，行政團隊在蘇貞昌帶領之下，1天當2天用，做出市政成績，讓人民有感。

陳其邁指出，2018年敗選，包刮行政院檢討為什麼挫敗，好好面對問題，看哪些問題沒解決、哪些人民不滿意，用最快時間解決展現執行力，這是蘇貞昌跟他面對問題的態度，在行政院所學習到的，是對於推動任何政務工作，嚴肅面對。

陳其邁提到，高雄一年多來紛擾非常多，希望未來新的市長出來之後，也能讓市民有感，盡速讓整個市政重開機，迅速推動包括招商引資、解決年輕人就業等問題，這是市長上任後優先要處理的重要事項。

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