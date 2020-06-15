「藍白合作」無果…將親自出戰？　蔡壁如：最後一刻再來決定

▲民眾黨不分區立委蔡壁如接受廣播節目專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長補選將於8月15日舉行投票，民眾黨立委蔡壁如表態，希望與國民黨「藍白合作」，共推一位無黨籍在地人選，重演2014年柯文哲以無黨籍參選台北市長的「綠白合作」，不過，國民黨市議員李雅靜公開表態參選意願，不分區立委吳怡玎也被視為人選之一。對於若合作無果，是否會親自出戰？蔡壁如今（15）日表示，最後一刻再來決定。

蔡壁如3月中遷戶籍到高雄，符合在籍滿4個月的參選資格，是否角逐高雄市長補選備受關注。蔡壁如接受廣播節目專訪時表示，起初是因為私人問題，遷戶口到高雄，並非要參選高雄市長補選，雖在籍4個月符合參選資格，但不符合理念，不是長期在地的人參選，就像空降，對高雄市民不公平。

蔡壁如指出，2020選完後，政黨板塊已形成，有第三勢力的空間，她支持大家選一個在地的高雄市長，要思考高雄人到底需要一個怎麼樣的市長、什麼樣的人選才能讓高雄再繁榮起來，像是高雄的化工汙染太嚴重，這些汙染可否轉換成循環經濟的部份？她在意的是環保，再者高雄過去本來是南北兩大都，但現在慢慢在六都裡變得較沒落，失業率高，人口甚至有外移現象，也可以思考如何行銷在南台灣的直轄市，或結合台南、屏東，總之還是要回歸，什麼樣的人適合當高雄市長？

蔡壁如重申，希望與國民黨共推一位無黨籍的人選，讓第三勢力來成就這件事情，2014年柯文哲以無黨籍選台北市長，有民進黨的支持，這樣子的模式很好，這次高雄市長補選，國民黨是否可以趁這一波稍微休息一下，與民眾黨共推一個當地大家都可以支持的無黨籍人選，讓大家耳目一新，與民進黨來一個比較理性的良性競爭。

對於民眾黨為何不自推人選？蔡壁如說明，時間上有點緊迫，民眾黨沒有準備，也覺得不要「唱衰」韓國瑜，等罷免結果出爐後，再來開始討論這個話題，目前5人小組還沒被通知開會，與國民黨也還沒實質接觸，藍白合作難度高，如果真的無法合作，就再說。

至於國民黨若堅持自推人選，不與民眾黨合作，柯文哲是否會要求代表民眾黨參選，蔡壁如說，「最後一刻再來決定好了」，這不在她的計畫，但也很難說。

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