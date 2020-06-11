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6月防疫解封　傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出

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▲▼傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出。（圖／傳藝提供，下同）

▲▼傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出。（圖／傳藝提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

6月防疫解封傳藝重啟藝文活動，宜蘭傳藝園區蔣渭水演藝廳恢復開放觀眾進場，邀請民眾欣賞傳統藝術接班人駐園演出計畫表演節目。傳藝中心表示，雖然疫情趨緩，仍會持續配合文化部公告之原則，實施量測額溫、實聯制、佩戴口罩等防疫措施，並加強劇場消毒與清潔，讓每一位蒞臨的民眾在安心、安全的劇場環境中觀賞演出。

傳藝表示，因應疫情影響，自年初即積極進行相關防疫工作，並依據中央流行疫情指揮中心公眾集會指引以及文化部公告注意事項，自3月26日起，2020年傳藝接班人駐園演出計畫改採官方臉書線上直播，雖然不開放觀眾進場，但演出不中斷，除維持團隊演出能量，線上直播演出亦吸引民眾關注及討論。現配合文化部公布之「文化場館藝文活動開放辦理原則」調整館內防疫措施，自6月9日起開放觀眾進場觀賞演出。

傳藝中心主辦的「傳統藝術接班人駐園演出計畫」，在6月推出豐富的表演節目，有布袋戲、說唱、北管戲曲、滿州民謠、北管音樂、歌仔戲等，每週2至週日，每日至少2場演出。【弘宛然古典布袋戲團】演出《濟公傳‧梅花山》有精彩的神仙鬥法劇情，是齣表達善惡有報的通俗好戲。【楊秀卿說唱藝術團】帶來〈十二生肖〉、〈梁祝〉、〈翁某相褒〉、〈紙馬記〉……等精彩臺灣傳統唸歌選段。

▲▼傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出。（圖／傳藝提供，下同）

▲▼傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出。（圖／傳藝提供，下同）

【漢陽北管劇團】的《白兔記‧獵兔遇母》，演出李三娘與兒子咬臍郎相逢卻不相識的悲情酸楚。【屏東縣滿州鄉民謠協進會】透過戲劇串聯多首滿州古調民謠，發展出《寶川平貴愛在滿州》以及《悠悠古調牛尾伴》兩段悲喜故事。【延樂軒北管劇團】安排《北管福路戲曲唱段選》及《精選北管曲牌》，有精彩的唱腔展現及北管曲牌熱鬧多樣的鑼鼓配合。【財團法人廖瓊枝歌仔戲文教基金會】演出《三娘教子‧訓子》等精彩演唱表現。

▲▼傳藝邀大家展開藝文新生活進劇場看演出。（圖／傳藝提供，下同）

2020年傳統藝術接班人駐園演出計畫將持續到10月30日，陸續還安排有陳錫煌傳統掌中劇團、彰藝園掌中劇團的布袋戲演出，伊誕創藝視界企業社、屏東縣台灣原住民文化研究會的排灣族口、鼻笛表演，臺北木偶劇團的北管音樂排場，節目豐富多樣、精采可期。詳細活動資訊，請密切注意傳藝中心官網http://www.ncfta.gov.tw/或臉書搜尋「國立傳統藝術中心-NCFTA」。

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