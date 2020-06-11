宜蘭頭城漁民要衝釣魚台了！　林姿妙：正在協調相關行程

▲▼有關登釣魚台事宜，宜蘭縣長林姿妙正與漁民與漁會協調溝通中。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙8日邀蔡英文總統帶大家一同登釣魚台，掛「頭城鎮大溪里釣魚台路1路」門牌以宣示主權。蔡英文10日回應「謝謝邀請」，但中央政府會依情勢審慎處理，確保主權立場，維持區域和平穩定」。林姿妙11日表示，有關登島事宜，正與漁民與漁會協調溝通中。

8日上午，宜蘭府會攜手要蔡英文一同登島掛「釣魚台路1路」門牌宣示主權記者會中，林姿妙表示，我們要去釣魚台宣示主權，會邀請蔡總統一起登島。因為，釣魚台從歷史角度，都是宜蘭頭城大溪里所有，且釣魚台是中華民國的土地，他們不分藍綠堅決捍衛，也要邀請中央一起來捍衛我們國土，總統如果有時間，希望也能一起來登島掛「釣魚台路1路」門牌來捍衛我們的國土。

蔡英文11日表示，釣魚台是中華民國領土，是政府一貫立場，我們也呼籲各方，對於釣魚台我國秉持「擱置爭議、共同開發」的原則，以和平方式解決爭議，共同維護區域和平穩定。

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