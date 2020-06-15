捕蛇男與「5米巨蟒」扭打激戰！他遭狠咬噴血　驚險畫面曝光

▲「蟒蛇獵人」捕捉巨蟒。（圖／翻攝自IG pythoncowboy）

記者吳美依／綜合報導

美國佛羅里達州的「蟒蛇獵人」金梅爾（Mike Kimmel）上周在沼澤地捕捉一條長度超過17英尺（大約5.1公尺）的巨型蟒蛇，雙方展開一番激烈搏鬥，他的手臂遭到狠咬，當場鮮血直流。他最後成功捕獲這條重達150磅（大約68公斤）的巨蟒，並將驚險過程分享到社群媒體上。

綜合外媒報導，金梅爾上週在佛州沼澤地的「弗朗西斯．泰勒野生動物管理區」（Francis S. Taylor Wildlife Management Area）發現一條長達17英尺以上的雌性巨蟒，他為了捕捉，與這條大蛇展開一番扭打搏鬥，在此過程中，手臂遭到狠咬，當場鮮血直流，「我想這不是很好。我想她弄到動脈了」。

金梅爾以高超的捕蛇技巧聞名，被稱為「蟒蛇獵人」、「蟒蛇牛仔」（Python Cowboy），他最後成功捕獲巨蟒，而大蛇經測量記錄以後，已經接受人道安樂死。

蟒蛇是外來生物，對於佛州的野生環境與生態系統造成巨大破壞。根據外來種生物學家柯克蘭（Mike Kirkland），南佛州水域管理區的「蟒蛇移除計畫」已經移除2,970條蟒蛇，「我們計畫的紀錄是17英尺5英吋。」另據佛州魚類和野生動物保護委員會的官方紀錄，最長蟒蛇長度是18英尺8英吋。

在 Instagram 查看這則貼文 Trapper Mike（@pythoncowboy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 9 日 上午 5:33 張貼

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