　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

6人晉任海巡署上校、簡任隊長　署長勉勵強化「三安四海」任務

▲楊献璋陞任第六海巡隊長，何泰良陞任屏東查緝隊隊長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲何泰良（右）陞任屏東查緝隊隊長，左為海巡署長張忠龍。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署29日上午舉行今年度首次晉任、陞任授階典禮，由署長張忠龍主持。本次依人事任用及考核程序，共有6名人員完成陞升，包含晉任上校2人、陞任簡任第十職等及警監四階3人，以及晉任三等士官長1人。

海巡署說明，本次晉升名單包括馬祖巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良，以及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5人，分別晉任上校、警監或簡任隊長；另由書記陳易立晉任三等士官長。

▲楊献璋陞任第六海巡隊長，何泰良陞任屏東查緝隊隊長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲楊献璋（右陞）任第六海巡隊警監四階隊長。

張忠龍致詞表示：相關晉升人員多具有基層海巡勤務及查緝實務經驗，期盼透過人事調整，強化指揮體系與基層運作銜接，提升整體勤務效能。對於未來海域安全情勢，張忠龍提及，面對灰色地帶行動、跨境犯罪與複合式災害風險，海巡體系須持續調整勤務模式，強化科技應用、提升組織韌性。張忠隆期許全體同仁全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量，建構韌性海巡，以更堅實的行動確保我國海域的安全與穩定。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
501 2 4927 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／跟老柯搶總召　蔡其昌站出來登記
貝克漢兒撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚4
橄欖油「混芥花油」重罰400萬　下架逾3千瓶
周末鋒面通過「北東降雨增」　低溫再探14度
小綠人閃爍「衝進斑馬線罰500」　交部擬放寬4/1起不算違規
阿諾不P了！關濾鏡「41歲真面目現形」中空全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明「未設任何捐款帳號」：勿被利用善意

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　高雄高分檢：判決違背法令將上訴

您將獲得附近正妹青睞！假交友詐騙竄起　他點擊按鈕被騙952萬

「微信帳號升級」成詐騙新話術　境外詐團重金勾台二類電信助攻

彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

宵小猖獗！花蓮吉安自行車道護欄遭破壞　4根鋼柱遭拔走

市面上爆「披皮橄欖油」！簡陋倉庫混裝低價芥花油　2年海削千萬

父欠600萬跑路債主不放過　衝便當店撒白紙喊「快還錢」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

台北東區街頭施暴！小黃運將拒載喊「關門小力點」　遭拖下車痛扁

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

地產詹哥老實說精華 EP294

20歲年輕人北捷沒讓優先席　68歲男揮拳揍臉怒喊：台灣教育失敗

苗栗KTV混戰「1死3傷」！53歲男利刃深刺心臟慘死　鈍器傷追共犯

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

勇消詹能傑殉職！遺孀聲明「未設任何捐款帳號」：勿被利用善意

梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　高雄高分檢：判決違背法令將上訴

您將獲得附近正妹青睞！假交友詐騙竄起　他點擊按鈕被騙952萬

「微信帳號升級」成詐騙新話術　境外詐團重金勾台二類電信助攻

彰化和美堤防驚見騎士「頭壓爛」慘死　警火速追肇逃大貨車駕駛

宵小猖獗！花蓮吉安自行車道護欄遭破壞　4根鋼柱遭拔走

市面上爆「披皮橄欖油」！簡陋倉庫混裝低價芥花油　2年海削千萬

父欠600萬跑路債主不放過　衝便當店撒白紙喊「快還錢」

公婆送小姑500萬+新北市房「尪只有機械車位」她心寒！網：更值錢

《慶餘年2》金晨肇事逃逸！疑「案發現場落跑」照片瘋傳　最慘下場曝光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光　館方：協調補貨中

日網友貼「綠委搶文件影片」破百萬瀏覽　青鳥、小草洗版吵成一團

快訊／跟老柯搶總召？　蔡其昌PO照曝：在勸進下我選擇站出來登記

以色列總理手機鏡頭「貼紙遮好遮滿」　這張圖讓伊朗媒體嗨翻

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

診所只收現金「像活在1980年代」！醫曝2原因：不是避稅

布魯克林撕破臉爸媽！夫妻收入靠「岳父百萬零用錢」　爽住1晚40萬飯店

黑白貓西班牙失蹤5個多月　奇蹟「跨越250公里」自己回法國老家

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

社會熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

洗錢大亨郭哲敏開庭爽看A片　律師當小弟幫拿手機

砍殺女師前發4千字狂譙　割頸男嗆：人很多很好殺

獨／女警反告女大生誣告定讞　正妹首回應

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

即／持刀砍殺土風舞老師　兇嫌衝國道遭撞

更多熱門

相關新聞

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

共軍無人機進入東沙島領空　國台辦：完全正當合法

大陸海警船與共軍無人機日前相繼出現在我東沙島附近海空域，大陸國台辦稱，海警的執法巡查旨在維護相關海域正常航行和作業秩序，是「合法正當之舉」，同時強調共軍無人機在「中國東沙島附近空域」進行正常飛行訓練，「完全正當合法」。

金門海域防線再強化　簡日成履新

金門海域防線再強化　簡日成履新

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

馬祖北竿民眾突發肝硬化　海巡派艇送醫

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任

海巡女下士偷改BMI　3大過處分工作沒了

海巡女下士偷改BMI　3大過處分工作沒了

關鍵字：

海巡署晉升典禮張忠龍海域安全

讀者迴響

熱門新聞

「說好才戴套」台中女睡醒見垃圾桶崩潰！男同事：以為她裝睡

土風舞女師被割頸爆血　借手機打給兒子喊：媽快死了

Toyz求篠崎泫寄3張性感照「讓我DIY」！

學霸男被丟包輾斃　同梯曝私下為人

雙載騎台13線回家！2男大生「1噴飛水溝、1掛鐵網」雙亡

27歲韓女歌手驚傳離世！　經紀公司證實

他預言霍諾德爬101會摔死　翻車神隱5天被灌爆

即／台中大雅女「遭割頸10cm」送醫搶救　警調監視器緝凶中

張美阿嬤農場三姊重砲開撕！揭弟出事只會躲害慘媽

薔薔好奇問「獄中生理需求怎解」　更生人揭細節

快訊／4檔「抓去關」新名單　電源、防疫、低軌衛星概念股全上榜

土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝

即／性侵狠殺長榮女大生　梁育誌3度判死逆轉改無期

立百病毒致死率75%　醫列3重點：看完你就不用慌

即／海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」送醫！

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

空軍F-16V美女飛官曝光　飛行前機務檢查展沉穩氣質成焦點

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

陳菊請辭監察院長獲准！　高醫曝最新狀況：感謝各界關心

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

中華隊2/1實戰！　今牛棚練投導入計時...林岳平有一隱憂

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

花蓮堰塞湖溢流害19死　國民黨告發3部長「廢弛職務釀災」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面