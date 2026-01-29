6人晉任海巡署上校、簡任隊長　署長勉勵強化「三安四海」任務

▲何泰良（右）陞任屏東查緝隊隊長，左為海巡署長張忠龍。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

海洋委員會海巡署29日上午舉行今年度首次晉任、陞任授階典禮，由署長張忠龍主持。本次依人事任用及考核程序，共有6名人員完成陞升，包含晉任上校2人、陞任簡任第十職等及警監四階3人，以及晉任三等士官長1人。

海巡署說明，本次晉升名單包括馬祖巡隊隊長葉警中、嘉義查緝隊隊長方君豪、高雄查緝隊隊長林益崧、屏東查緝隊隊長何泰良，以及第六（花蓮）海巡隊隊長楊献璋等5人，分別晉任上校、警監或簡任隊長；另由書記陳易立晉任三等士官長。

▲楊献璋（右陞）任第六海巡隊警監四階隊長。

張忠龍致詞表示：相關晉升人員多具有基層海巡勤務及查緝實務經驗，期盼透過人事調整，強化指揮體系與基層運作銜接，提升整體勤務效能。對於未來海域安全情勢，張忠龍提及，面對灰色地帶行動、跨境犯罪與複合式災害風險，海巡體系須持續調整勤務模式，強化科技應用、提升組織韌性。張忠隆期許全體同仁全力以赴達成「三安四海」任務，提升專業化能量，建構韌性海巡，以更堅實的行動確保我國海域的安全與穩定。



獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘 檢警提前發動拘搜驚險破局



獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資 海削千萬被捕



獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相