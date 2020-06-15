報告揭北韓核彈頭增至30到40枚　9國角力「完美核武庫」恐掀軍備競賽

▲北韓無核化希望渺茫。（圖／路透 ）

記者丁維瑀／綜合報導

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）15日發布2020核武相關調查報告，結果發現，儘管2019年國際間核彈頭的總體數量下降，但所有持核武器的國家仍致力讓核武庫變得更現代化。另外，北韓在去年的核彈頭總數是20到30枚，今年則增至30到40枚。

根據這份報告，截至2020年初，9個擁有核武器的國家為美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、以色列、北韓，估計總共有著1萬3400枚核武器。SIPRI估算這些國家於2019年初配有1萬3865枚核武，與今年相比，可見總體數量下降，比去年少了465枚。

值得注意的是，美國2019年核彈頭數為6185，2020年降至5800，另外俄羅斯2019年數據為6500，2020年也降到6375。俄羅斯與美國占世界核武90%以上，核彈頭數量都有下降。然而，這並非是好消息，研究人員警告，大國繼續讓核武庫更加現代化，緊張局勢正升溫，軍備控制的前景黯淡。

報告共同作者、SIPRI核武軍備控制項目主任凱爾（Shannon Kile）表示，俄羅斯與美國失去主要的溝通管道，可能導致新的核武軍備競賽。他指的是2021年2月到期的《新削減戰略武器條約》（New START treaty）；是否要延長條約或商討新的策略，俄美在2019年並沒有取得共識。

南北韓近期關係動盪，北韓增加了核彈頭數量，今年落在30到40枚之間，去年則是20到30枚間。報告指出，雖然北韓曾遵守於2019年宣布的暫停核試與遠程導彈飛彈試驗，但仍進行多次短程導彈飛彈試射，包括幾種新型導彈系統。

至於其他國家的動向，報告發現，儘管這些國家的核武庫規模相對較小，但都在發展或部署新的武器系統，不然就是已經打算宣布這些措施，中國就正讓核武庫完成大規模的現代化，努力發展所謂的「戰略核三角」（nuclear triad），讓陸海空都能結合核武。

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