快訊／哥倫比亞飛機墜毀！　機上15人全數罹難

▲哥倫比亞國營薩特納航空（Satena）客機。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞28日發生一起嚴重墜機意外，一架載有15人的小飛機在起飛後不久突然失聯，隨後被發現墜毀於郊區山嶺。哥倫比亞民航局證實，機上包含13名乘客與2名機組人員在內，搜救後確認全數罹難，無人生還；死者名單中更包含一名現任國會議員金特羅（Diógenes Quintero）。

起飛9分鐘訊號消失 機上15人全數罹難

根據CNN報導，這架由哥倫比亞國營薩特納航空（Satena）營運的班機，原定從庫庫塔（Cúcuta）飛往北桑坦德省（Norte de Santander）的奧卡尼亞（Ocaña）。交通部長羅哈斯（María Fernanda Rojas）指出，飛機在起飛後不久便與航管人員失去聯繫。

根據薩特納航空資料顯示，該機於美東時間上午11時42分起飛，原計於12時05分降落，但最後一次通訊紀錄停留在11時54分。

航班追蹤網站FlightAware的數據也顯示，飛機訊號在離開卡米洛達薩機場（Camilo Daza airport）僅9分鐘後便完全消失。當局隨後出動多架飛機進行搜救，最終在貝倫海灘（La Playa de Belén）的鄉間區域發現殘骸。

和平協議代表殞落 政壇哀悼「和平領袖」

這起事故中，最受外界關注的是罹難乘客包括哥倫比亞眾議員金特羅。金特羅自2022年起進入國會，擔任「和平特別選區」（special peace constituencies）代表，該席次是2016年哥倫比亞政府與武裝組織「哥倫比亞革命武裝親衛隊」（FARC）簽署和平協議後，特別為暴力受害者所設立的。

金特羅的公關團隊心碎表示，飛機失蹤後便與金特羅及其助理斷訊，最後的手機定位停留在機場起飛前。金特羅所屬的團結黨（U Party）也發聲明致哀，讚揚他是一位深具公共責任感、致力於服務家鄉的領袖。

省長辦公室致哀 失事原因待查

針對這起慘劇，北桑坦德省省長辦公室發表聲明表示，「我們對發生在貝倫海灘郊區的空難感到深沉遺憾，並向所有受害者的親友表達最誠摯的慰問與團結之意。」目前哥倫比亞相關單位已針對墜機現場展開調查，以進一步釐清詳細事故原因。