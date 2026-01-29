海地淪煉獄！　百名受害者遭「10人以上輪暴」慘況曝

▲海地黑幫目前控制了首都約90%的地區。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

海地黑幫暴力失控，國際醫療慈善組織「無國界醫生」（MSF）週三（21日）發出沉重警告，指出海地首都太子港（Port-au-Prince）一間診所收治的性侵個案，在過去4年內激增了3倍，且受害情況極其慘烈，甚至出現超過百名受害者遭10人以上集體輪暴的恐怖慘劇。

性暴力淪恐嚇工具 受害者甚至遭10人輪暴

綜合外媒報導，無國界醫生組織對海地境內失控的性暴力與性別暴力感到震驚且憤慨。該組織駐海地任務負責人阿羅約（Diana Manilla Arroyo）表示，令人震驚的不僅是受害數字的攀升，還有施暴情節的嚴重程度。

報告指出，位於太子港、成立10年的Pran Men'm診所中，有超過半數的患者是遭到武裝團體多人集體攻擊。數據顯示，有超過100名受害者竟是同時遭到10名或更多的施暴者攻擊，每宗案件平均涉及3名施暴者。

專家分析，黑幫目前控制了首都約90%的地區，頻繁利用性暴力來製造恐懼、控制領地及操控人道物資發放。

受害年齡層擴大 50至80歲長者人數激增7倍

值得注意的是，受害者的年齡分佈出現顯著變化。在2022年之前，該診所收治的個案半數為18歲以下青少年，如今比例降至24%；相反地，50歲至80歲高齡受害者的數量竟激增了7倍。

▲海地黑幫暴力導致140萬人流離失所。（圖／路透）



此外，男性受害者也不在少數，光是去年前9個月收治的2300名患者中，就有超過350名為男性與男童。

報告中引述一名53歲婦女的慘痛經歷，她表示自己遭到3名足以當她兒子的年輕男子強暴，「他們打斷了我的牙齒，強暴我之後，連我的女兒也不放過。」

由於黑幫暴力導致140萬人流離失所，住在臨時避難所的女性與孩童更是處境艱難，母親們必須隨時緊盯孩子，避免他們淪為黑幫的目標。

社會汙名導致「延誤就醫」 六成倖存者恐染病懷孕

儘管暴力猖獗，許多受害者卻因為社會汙名化，以及對海地警政系統缺乏信心，而不敢出面檢舉。甚至有平民擔心，若居住在黑幫控制區，尋求醫療協助時會被誤認為與黑幫有關聯，進而遭到民間武裝團體殺害。

這種恐懼直接導致了醫療悲劇。自2022年以來，能在案發後3天內求助的倖存者比例從三分之二降至三分之一，這導致近70%的人錯過了服用抗愛滋（HIV）預防藥物的黃金期；更有近60%的患者錯過預防非預期懷孕的治療。

無國界醫生指出，目前最大的困境是缺乏安全避難所，許多婦女在接受治療後，竟被迫直接回到最初受暴的「夢魘環境」，進而面臨二度傷害。組織呼籲海地政府應立即撥款支持免費醫療，並建立24小時運作的保密求助熱線，幫助倖存者重建生活。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。