近全盲仍勇敢追夢！宅港國小周君憲獲普仁獎　用音樂照亮人生

▲台南市宅港國小六年級學生周君憲，克服近全盲困境，以音樂築夢，榮獲靈鷲山普仁獎肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在生命起跑線上，台南市宅港國小六年級學生周君憲所面對的挑戰，遠比同齡孩子艱難，因幼時腦部手術傷及視神經，導致左眼全盲、右眼視力嚴重退化，視力幾近全盲，卻未因此向命運低頭。他以音樂為伴、以樂觀為帆，勇敢走出屬於自己的人生節奏，近日榮獲靈鷲山「普仁獎」肯定，成為師生眼中的「普仁小太陽」。

周君憲出生於四口之家，7個月大時接受腦部手術，不僅影響視力，也傷及腦下垂體，導致生長激素異常，自國小三年級起須定期接受生長激素治療，並每半年北上至榮總進行腦部核磁共振（MRI）追蹤檢查。長期醫療往返，對原本不寬裕的家庭而言，是沉重的經濟與心理負擔。

即便如此，君憲始終以開朗態度面對生活，音樂成了他最重要的力量來源。在校期間，他積極參與烏克麗麗、小提琴、直笛與太鼓等音樂社團，特別鍾情於烏克麗麗清亮溫暖的音色，常隨社團走入社區進行公益演出；在擊鼓的節奏中，他感受生命的律動，也找到自我肯定的出口。

除了演奏，君憲對音樂創作同樣充滿熱情，自學電腦音樂編輯軟體，平時將腦海中的旋律一一記錄、編曲整理。他也規劃將普仁獎學金用於購置桌上型電腦，為音樂創作之路奠定更穩固的基礎。

不只在音樂領域發光，君憲幽默開朗的性格，也讓他在校園中擁有極佳人緣，經全校票選擔任六年級自治副市長，負責朝會廣播與音樂播放等事務，熱心投入校園公共服務。

君憲說，雖然眼前的世界不夠清晰，但他用聽覺與節奏描繪色彩，用音符與世界對話。即便視界模糊，心中的舞台依然寬廣無限，也讓人看見逆境中穩定前行的溫柔力量。