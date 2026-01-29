　
國際

為用殘障保障名額！20歲醫學重考生竟「自斷左腳」偽裝遇襲

印度一名青年為了爭取醫學院 5% 的身心障礙保障名額，竟然不惜將自己的腳掌砍斷，手段極其偏激。（示意圖，由AI生成）

▲印度一名青年為了爭取醫學院 5% 的身心障礙保障名額，竟然不惜將自己的腳掌砍斷，手段極其偏激。（示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

印度激烈的醫學系競爭壓力，竟逼出一起駭人聽聞的自殘案。來自北方邦（Uttar Pradesh）的20歲青年蘇拉吉（Suraj Bhaskar），一心嚮往進入醫學院，然而他連續兩次挑戰醫學系入學考試（NEET）皆以失敗告終。警方事後在他的日記中發現，他曾瘋狂寫下「我2026年一定要當上MBBS醫生」的誓言，顯見其對入學的偏執已達臨界點。

自備麻醉劑「機器斷足」　想靠5%保障名額擠進醫門

根據《Oddity Central》報導，依照印度的法律，政府及公立高等教育機構須保留5%的名額給身障人士。蘇拉吉為了這僅有的綠色通道，竟狠下心腸砍斷自己的腳，並指使哥哥報案聲稱遭不明人士襲擊。

然而警方在調查中發現，蘇拉吉的傷口切面過於平整，疑似使用機器切割，現場更散落著麻醉藥針筒，顯示他是在「有備而來」的情況下進行截肢。

說詞反覆破綻百出　警方唏噓：後半輩子獨腳生活已是懲罰

面對警方盤問，蘇拉吉的說詞反覆且充滿矛盾，加上其女友透露他曾試圖非法取得身障證明未果，真相終於大白。

警方發言人感嘆，雖然蘇拉吉企圖誤導調查，但證據顯示這是一場精心策劃的悲劇。目前他已被送往創傷中心治療，但被切斷的腳至今仍未尋獲。儘管法律上尚未確定如何起訴這類前所未見的自殘詐考案，但輿論認為，他餘生都得在缺憾中度過，或許已是追求名利最慘痛的代價。


每日新聞精選

蘇拉吉Suraj Bhaskar印度鏡週刊

