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高雄學校爆「鼻病毒群聚感染」　名醫憂心：台灣個人防護已鬆懈

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▲新冠肺炎疫情趨緩，搭乘公車、高鐵等大眾運輸仍要配合戴口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲雖然台灣疫情趨緩，民眾搭乘高鐵時仍配合戴口罩防疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣新冠肺炎（Covid-19）疫情趨緩，高雄一所學校卻出現15名學生群聚感染「鼻病毒」的案例。名醫陳志金14日在臉書上提到，這起事件顯示，台灣的個人防護已經鬆懈，在全球新冠肺炎疫情仍嚴峻、「每天以12至14萬（新增病例）的速度在增加」之際，令人感到擔憂。

陳志金14日在臉書上談及新冠肺炎時表示，雖然台灣已經一段時間沒有新增病例，全球疫情卻仍然嚴峻，每天大約新增12萬至14例，可能即將突破800萬人確診。

請繼續往下閱讀...

陳志金提到，美國累計超過214萬例，日增2.4萬例，各界擔憂爆發第二波疫情；南韓517所學校暫緩復課；孟加拉確診人數已經超越中國；中國則新增了57例。他認為，台灣學校的鼻病毒群聚感染事件「顯示個人防護已經在鬆懈」，加上新健保政策引發爭議，如何維持台灣良好的防疫成果，「令人擔憂」。

高雄衛生局12日接獲學校通報，一個班級內15名學生疑似出現上呼吸道感染症狀，經衛生局緊急抽樣採檢，14日確認為「鼻病毒」，也就是一般的感冒病毒感染。

鼻病毒是孩童一般呼吸道感染常見的病毒，除了有流鼻水、鼻塞、咳嗽之外，還有人會出現發燒，本身有氣喘的患者，若感染鼻病毒也可能會加重氣喘發作嚴重性。

武漢肺炎》 台灣沒有新增病例一段時間了！ 媒體報導全球的疫情不再熱絡 可是全球的疫情，仍然嚴峻！ 明天全球確診人數將突破【800萬】 每天以【12-14萬】的速度在增加 美國已超過【214萬】日增【2.4萬】 【孟加拉】確診人數已超越中國...

Icu醫生陳志金發佈於 2020年6月14日 星期日

►影／高雄15名學生病毒檢驗出爐！疾管署：確定為「鼻病毒」感染

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