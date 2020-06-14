蘇貞昌替女兒爭中常委向蔡英文請託？　行政院強硬回應了

▲行政院長蘇貞昌與女兒、立委蘇巧慧。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有媒體報導指稱，行政院長蘇貞昌為栽培女兒、民進黨立委蘇巧慧，爭取蘇系中常委席次，向總統蔡英文請託。對此，行政院發言人丁怡銘14日表示，均係憑空杜撰，期待媒體報導前能善盡查證之責。

由於民進黨下週將展開719全代會黨職選舉登記，屆時黨內派系勢必要爭搶中常委席次。對此，有媒體報導指出，蘇貞昌為爭取中常委席次，甚至外界評估是要栽培自己的千金蘇巧慧，而向蔡英文請託。

對此，丁怡銘表示，國家大事千頭萬緒，一年多以來蘇貞昌與蔡英文無話不談，充分溝通，才能帶領行政團隊做出成績；但是，兩人會面商談國事，從未談及黨內中常委等公職選舉，相關不實內容從未向政院查證，應儘速更正。

另外，針對報導內指稱，蘇貞昌人事佈局排除異己，丁怡銘表示，蘇貞昌擔任閣揆一年多來，多拔擢基層出身、久任公職的公務人員，從內閣首長、公營事業人事、中華電信董座，到剛上任的高雄市代理市長都是如此，文中所謂「人事布局排除異己」等，完全無事實根據。

至於內文有關僑委會副主委與駐泰代表人事問題，丁怡銘強調，僑務與駐外人事屬外交範疇，蘇院長完全尊重總統意思，文中相關人士的遊說情節不但與事實不符，更未向政院查證，有失公允。

最後，針對蘇巧慧是否參與黨職選舉一事，丁怡銘轉述蘇貞昌院長表示，他向來尊重蘇巧慧的自主意願，更不可能與蔡英文商討黨職選舉，文中所謂「親自向總統蔡英文拜託支援黨代表票，讓蘇系得在常會內保住一席」均係憑空杜撰，期待媒體報導前能善盡查證之責。

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