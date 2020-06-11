2030年拚產值2.5兆！政院拍板5年177億發展顯示科技





▲行政院11日院會後記者會。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院11日院會拍板科技會報辦公室報告之「台灣顯示科技與應用行動計畫」，預計5年177億發展顯示科技，目標是2030年拚產值2.5兆。

科會辦表示，去年顯示科技產業產值佔GDP的8％，從業人口有15萬人，不管是大尺寸或中小尺寸，電視或車用面板，台灣產品的出貨量都在全球舉足輕重。近年來中國大陸大幅擴產，使全球顯示科技產業面臨激烈競爭。日韓已逐步朝向發展高階產品，掌握關鍵設備與材料，台灣顯示器產業聯合總會提出，若我國無因應對策，預估到2030年將面臨產值下滑5,000億元，就業人口流失5萬人的困境。

科會辦指出，近一年，我國5G及AIoT基礎環境已逐漸成形，接下來，消費者會更重視豐富、逼真、高度臨場感的互動體驗，這正是顯示科技產業創新的絕佳時機。近期美中貿易戰、新冠肺炎等外部環境衝擊，也加速了全球顯示科技產業鏈的重組，接下來政府和產業要共同努力，將高附加價值產品及技術扎根台灣。

科技辦舉例，友達已規劃回台投資407億元擴建廠房，群創也規劃回台投資701億元於AI智慧製造及前瞻技術研發，政府將進一步與產業共同攜手合作，發展零售、交通、醫療和育樂等具有特色之系統級產品，顯示科技與應用將成為下一波產業成長的動能。

科會辦強調，總統蔡英文就職演說中提及六大核心戰略產業，第一項就是「強化資訊及數位相關產業發展」，其中，顯示科技產業扮演重大角色。「台灣顯示科技與應用行動計畫」以既有優勢為基礎，聚焦零售、交通、醫療和育樂等4大垂直應用領域，讓顯示科技不再只是一塊塊的面板，而是無所不在的人機介面互動體驗，使我國顯示科技產業持續居國際領先地位。

預計在2030年，我國的顯示技術解決方案市佔率全球第一，系統方案輸出產值全球領先，智慧顯示相關供應鏈產值達2.5兆元，創造特殊差異化產品提升附加價值及台灣國際競爭力。

行政院長蘇貞昌裁示時表示，上一次民進黨執政時期，「兩兆雙星」產業中的兩個兆元產業，一個是影像顯示、另一個是半導體產業，在全球排名分別占第2及第4，影像顯示產業就是在2006年、我上一次擔任院長時突破兆元的。10幾年過去了，直到現在，這兩個產業，仍然是臺灣非常重要的國家經濟關鍵支柱。

蘇貞昌強調，政府必須和產業共同協力，發展具特色、差異化的高附加價值產品，讓顯示科技與應用，成為下一波產業成長的新動能。上個月核定5年177億元的「台灣顯示科技與應用行動計畫」，希望在台灣顯示科技既有的優勢基礎下，聚焦「零售」、「交通」、「醫療」和「育樂」等4大應用領域，發展先進顯示技術與應用系統、促進面板與半導體的跨產業合作，持續發揚我們這兩大兆元產業，使台灣這些先進科技產業，繼續居國際領先地位。

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