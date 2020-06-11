蘇貞昌下令確保暢通！600元藝FUN券7月開搶　文化部掛保證不當機





▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院11日拍板，文化部將在三倍券之外，加碼推出600元「藝FUN券」，預計7月22日發行，屆時將以「藝文專用、不限區域使用」為原則，並採電子票券方式發行，不過由於數量僅200萬份「先搶先贏」。文化部表示，行政院長蘇貞昌特別交代開搶時網路要「確保暢通」，不能有當機問題。

文化部將推出600元「藝FUN券」，目前規劃200萬份，效果好的話不排除再加碼。持有身分證或居留證的新住民或外籍配偶皆可申請，不過因為數量有限「先搶先贏」。

文化部文創發展司長陳悅宜表示，這一次推出的「藝FUN券」申請方式為下載APP，在APP中註冊領取。之前口罩實名制剛上路時曾發生因流量過大而大當機狀況，這一次蘇貞昌特別交代文化部系統要「確保暢通」。

陳悅宜指出，藝FUN券APP開放下載及開放註冊領取的時間，要以系統穩定性為主，不過一定會在7月22日上路前開放民眾註冊領取完畢。文化部掛保證，會確保整個流量、負壓測試，會不斷測試流量暢通，目前有33伺服器，確保4萬個流量，九成飽和度來講，一個小時一百二十萬人流量進來，民眾不用太緊張。

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