旅遊魂憋不住⋯林佳龍要偽出國！標註蔡英文、蘇貞昌還「不保證抽中」

▲因新冠肺炎影響，松山機場國際線航班全部取消，國際線大廳幾乎空無一人。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

旅遊魂憋不住了？松山機場推出「出入境體驗活動」，體驗機場新設施。交通部長林佳龍表示，「沒魚蝦也好」，真的憋很久沒出國了，他也標注總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，笑稱「不保證抽中」，強調同仁創意超前部署，絕對沒有內定。

松山機場推出「出入國境體驗活動」，即日起至6月17日下午2點前公開分享貼文次數超過168次，將從分享的粉絲中抽出90位幸運兒，攜伴一起來松機出國體驗，被抽中的幸運兒可帶1位親友在松山機場出境、登機又入境的緊湊半日遊！搶先體驗松機新設施，參加後完成任務，還有各種獨家的神祕小禮。

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▲松山機場出入境體驗活動。（圖／翻攝自Facebook／松山機場）

該活動共分為三梯次，每梯次有5名可以親自體驗自動通關，三梯次時間分別為7月2日、4日、7日，均為上午9點至12點半，第一梯次為華航遊，第二、三梯次為長榮遊。

林佳龍今日也分享該貼文，並表示「真的憋很久沒出國了，沒魚蝦也好，來參加松山機場的偽出國活動」，同時標注蔡英文、蘇貞昌一起來參加，但「不保證抽中」，他表示，「同仁的創意繼續超前部署，絕對沒有內定，將公平公正公開抽出幸運兒」。